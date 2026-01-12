Lewis Pullman offen: Vater wurde im Restaurant immer erkannt

Lewis Pullman (32), Schauspieler und Sohn des "Independence Day"-Stars Bill Pullman (72), erinnert sich in einem neuen Interview daran, wie sein Vater bei Familienessen ständig von Fans angesprochen wurde. "Ich war immer so: 'Was ist das Besondere? Er ist der beste Vater, aber das wissen die doch nicht'", erzählte er Interview Magazine. Als Kind konnte Lewis nicht nachvollziehen, warum fremde Menschen plötzlich Interesse an seinem Vater hatten. Erst als er selbst in die Schauspielerei einstieg, begann er zu verstehen, warum Bill eine solche Anziehungskraft auf Menschen ausübte.

Die Familie Pullman ging allerdings selten in Restaurants – die Mahlzeiten wurden meist zu Hause von Lewis' Mutter Tamara Hurwitz zubereitet. Dennoch blieben die gelegentlichen Ausflüge ins Freie der Familie in Erinnerung, da Fans immer wieder Bills Aufmerksamkeit suchten. Aktuell arbeiten die beiden Pullmans sogar gemeinsam an einem besonderen Projekt: "Spaceballs 2". Im Dezember sprach Lewis bei der Premiere seines neuen Films mit People über die Dreharbeiten und beschrieb das Erlebnis als "einen wahr gewordenen Traum". Er fügte hinzu: "Jeder Drehtag fühlte sich wie eine bizarre Simulation an, einfach unglaublich."

Während Lewis sich als Schauspieler etabliert hat und auch privat glücklich vergeben an Cindy Crawfords (59) Tochter, Kaia Gerber (24), scheint, ist die Familie vielfältig kreativ aufgestellt. Sein älterer Bruder Jack ist ein Designer für Puppen und Masken, seine Schwester Maesa eine talentierte Sängerin und Musikerin. Lewis selbst zeigte sich dankbar für die Unterstützung seines Vaters, der ihm bei jedem Schritt mit Rat und Tat zur Seite stand. Bill bezeichnete er als unerreichten Maßstab in der Schauspielerei, was ihm jedoch geholfen habe, seinen ganz eigenen Weg in der Branche zu finden. Lewis schwärmte, dass sein Vater nicht nur ein großartiger Schauspieler, sondern vor allem ein warmherziger und unterstützender Vater sei.

Getty Images Lewis Pullman und Bill Pullman bei der Premiere von "Bad Times at the El Royale" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Getty Images Lewis Pullman, April 2025

Getty Images Bill Pullman, Schauspieler