Kaia Gerber & Lewis Pullman: Heiße Knutsch-Show in Venedig

Die Filmfestspiele von Venedig stehen eigentlich ganz im Zeichen von Glamour, Mode und großen Kinopremieren – doch in diesem Jahr sorgte vor allem ein Paar für Aufsehen: Kaia Gerber (23) und Lewis Pullman (32) verwandelten den roten Teppich kurzerhand in ihre ganz persönliche Liebesbühne. Bei der Premiere von Lewis' neuem Film "The Testament of Ann Lee" am 1. September strahlte das Paar bis über beide Ohren. Und nicht nur das: Kaia und der Schauspieler ließen die anwesenden Fotografen mit einer echten Knutsch-Show jubeln. Händchenhaltend, mit verliebten Blicken und Küssen – sogar ein zärtlicher Schulterkuss war dabei – machten sie deutlich: Ihre Liebe ist offiziell!

Kaia verzauberte dabei in einem aufregenden schwarzen Spitzenkleid aus dem Hause Givenchy, das mit seiner transparenten Optik für zusätzliche Wow-Momente sorgte. Lewis hielt sich klassisch im Smoking – und überließ seiner Freundin damit das modische Rampenlicht. Für die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (59) war es der erste ganz große Liebesauftritt seit ihrer Trennung von Austin Butler (34) Anfang des Jahres. Schon im Januar hatte es erste Gerüchte über eine Romanze mit Lewis gegeben, nachdem die beiden mehrmals gemeinsam gesichtet worden waren. Spätestens jetzt gibt es keine Zweifel mehr – die beiden sind ein Paar.

Auch abseits des roten Teppichs zeigten sich die beiden in Venedig innig – bei einem Dinner in der legendären Harry’s Bar wurden die beiden laut Us Weekly ebenfalls beim Kuscheln und Küssen erwischt, auch eine romantische Bootsfahrt stand auf dem Programm. Gemeinsam haben Kaia und Lewis übrigens nicht nur die offensichtliche Liebe füreinander, sondern auch ihre berühmten Eltern. Kaia ist die Tochter von Topmodel-Ikone Cindy Crawford, Lewis wiederum der Sohn von Hollywood-Star Bill Pullman (71). Beide wuchsen damit im Rampenlicht auf und kennen auch die Schattenseiten der Prominenz.

Beruflich läuft es für Lewis derzeit richtig rund: Mit "The Testament of Ann Lee" feiert er einen wichtigen Meilenstein. Das Drama, in dem er William Lee, den Bruder der von Amanda Seyfried (39) verkörperten Ann Lee, verkörpert, wurde in Venedig erstmals einem internationalen Publikum vorgestellt und könnte seine Karriere auf das nächste Level heben. Schon zuvor hatte er mit Rollen in "Top Gun: Maverick" und "Bad Times at the El Royale" Aufmerksamkeit erregt.

Lewis Pullman und Kaia Gerber in Venedig

ActionPress Lewis Pullman und Kaia Gerber in Venedig, September 2025

ActionPress Lewis Pullman und Kaia Gerber in Venedigt, September 2025

ActionPress Lewis Pullman und Kaia Gerber in Venedig, September 2025

ActionPress Lewis Pullman und Kaia Gerber in Venedig, September 2025