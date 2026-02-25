Kaia Gerber genießt romantische Date-Night mit Lewis Pullman

Kaia Gerber (24) und Lewis Pullman (33) haben am Samstagabend in Los Angeles eine gemeinsame Auszeit zu zweit genossen. Das Model und der Schauspieler wurden vor dem Chateau Marmont gesichtet, einem beliebten Treffpunkt für Prominente. Kaia wartete draußen vor der Location, während Lewis seinen Wagen holte, wie Just Jared berichtet. Die 24-Jährige stieg dann auf dem Beifahrersitz ein, nachdem die beiden offenbar einen entspannten Abend miteinander verbracht hatten. Für das Date-Night-Outfit entschied sich Kaia für einen marineblauen Trenchcoat, den sie über einem schwarzen Kleid trug. Lewis hingegen setzte auf einen lässigen Look mit Camouflage-Shirt und Hut.

Am Wochenende zuvor war Kaia bei den Film Independent Spirit Awards 2026 aufgetreten, wo sie gemeinsam mit Francois Arnaud (40) eine Auszeichnung überreichte. Während ihres Auftritts auf der Bühne hatten die beiden für einige Lacher gesorgt, als sie Witze über "Tops und Bottoms" machten – eine Anspielung auf Kaias Film "Bottoms" und Francois' TV-Serie "Heated Rivalry". Auch Lewis war zuletzt prominent in den Medien vertreten: Anfang des Monats war der 33-Jährige in einem Werbespot für Michelob Ultra zu sehen, der während des Super Bowls ausgestrahlt wurde. An seiner Seite standen dabei Kurt Russell (74) und Chloe Kim (25).

Kaia ist die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (60) und hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur ebenfalls als Model, sondern auch als Schauspielerin einen Namen gemacht. Neben Laufstegjobs und Kampagnen zeigt sie sich immer häufiger auf roten Teppichen und Film-Events, wo sie ihre Liebe zum Kino auslebt. Lewis, Sohn von Bill Pullman (72), ist als Schauspieler vor allem durch Film- und Serienrollen bekannt und begleitet Kaia regelmäßig zu Branchenterminen in Los Angeles. Das Paar zeigt sich in der Öffentlichkeit meist zurückhaltend, gemeinsame Auftritte liegen oft im Rahmen beruflicher Veranstaltungen oder entspannter Abende unter Freunden. Einblicke in ihren Alltag als Paar gewähren sie eher selten.

ActionPress Lewis Pullman und Kaia Gerber in Venedig, September 2025

Collage: Jamie McCarthy/Getty Images for Maybelline New York, Getty Images Collage: Kaia Gerber und Lewis Pullman

