Kaia Gerbers Beziehung mit Lewis Pullman "heilt" sie

Kaia Gerber (24) hat erstmals öffentlich über ihre Beziehung zu Schauspieler Lewis Pullman (32) gesprochen. Im Podcast "Therapuss" ihres Freundes Jake Shane gewährte das Model außergewöhnlich persönliche Einblicke in ihre Partnerschaft. Die beiden hatten ihre Beziehung Anfang des Jahres bekannt gemacht, als Kaia an Lewis' Seite bei seinem Geburtstag gefeiert hatte. Erst vor wenigen Wochen wurden sie bei einem romantischen Moment in Italien während des diesjährigen Filmfestivals in Venedig gesehen. Kaia erzählte im Podcast begeistert: "Ich meine, er war quasi der Freund der gesamten Gruppe. Er liebt euch alle." Sie fügte hinzu, dass die Verbindung zu ihren Freunden auch für Lewis ein besonderer Aspekt ihrer Beziehung sei.

Im Gespräch mit Jake beschrieb Kaia, wie besonders und heilend sie ihre Beziehung empfindet. "Es ist erstaunlich, wenn man die Möglichkeit hat, eine Beziehung zu jemandem aufzubauen, den man auch als Freund respektiert", erklärte sie. Für Kaia sei das Gefühl von Freundschaft in einer Partnerschaft von zentraler Bedeutung. Sie findet, dass es oft vergessen werde, jemanden immer noch zu mögen, wenn man ihn bereits liebe. Diese besondere Balance mache für sie den Unterschied. Auch reflektierte sie über vergangene Beziehungen: "Manchmal frage ich mich, wie Liebe es schaffen kann, uns an solche Orte voller Schmerz und Ärger zu bringen, wenn sie doch eigentlich schön sein sollte."

Ihre Beziehung zu Lewis verfolgt Kaia mit einem neuen Bewusstsein. Sie betont, wie wichtig es sei, sich nicht allein von körperlicher Anziehung leiten zu lassen, sondern Freundschaft als Fundament zu sehen. "Ich denke wirklich, wenn du kannst, solltest du einen Freund daten oder jemanden, der ohnehin dein Freund sein könnte", riet sie im Interview. Mit Lewis scheint das Model genau das gefunden zu haben. Seit ihrem ersten öffentlichen Auftritt als Paar wächst nicht nur die gegenseitige Zuneigung, sondern auch die Wertschätzung für das Umfeld des anderen. Dass Lewis auch bei ihren Freundinnen und Freunden so gut ankommt, ist für Kaia ein wahrer Glücksfall.

ActionPress Lewis Pullman und Kaia Gerber in Venedig, September 2025

Getty Images Kaia Gerber bei der Lacma Art+Film Gala 2024

