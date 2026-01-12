Sieben Monate nach Aus: Michael van Gerwens Ex bekommt Baby

Sieben Monate nach dem Ehe-Aus von Michael van Gerwen (36) sorgt seine Ex Daphne Govers für überraschende Babynews: Am Sonntag, dem 11. Januar, kam ihre Tochter Mila zur Welt – und der Vater ist nicht der Dartprofi. Das Mädchen stammt aus der Beziehung mit Daphnes neuem Partner Robert, wie die Niederländerin auf Instagram bestätigte. "Willkommen auf der Welt, liebe kleine Mila", schrieb Daphne dort und machte damit öffentlich, was viele spekuliert hatten. Die Geburt fand in den Niederlanden statt, wo das Paar lebt und sein Privatleben bewusst abseits großer Bühnen hält.

Für Daphne ist es bereits das dritte Kind. Mit Michael war sie ganze elf Jahre lang verheiratet, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. In der TV-Sendung Shownieuws erklärten Daphne und ihr neuer Partner im Juli 2025, die Schwangerschaft sei nicht geplant gewesen: "Es war ganz sicher nicht unsere Absicht, es ist einfach so passiert." Kurz nach der Scheidung hatte Michael eine vierwöchige Turnierpause eingelegt.

Das Ehe-Aus hatte Michael damals selbst öffentlich gemacht. "Mit großer Traurigkeit teile ich euch mit, dass Daphne und ich uns entschieden haben, unsere Beziehung zu beenden", schrieb der Darts-Star auf Social Media. Der Sportler zog sich nach der überraschenden Nachricht vorerst aus dem Turniergeschehen zurück und bat seine Fans um Verständnis für diese schwere Zeit. "Wir stehen vor einer schwierigen Zeit und ich bitte euch, unsere Privatsphäre zu respektieren", erklärte der Niederländer. Mittlerweile legt Michael auch als DJ auf.

Daphne Govers und Michael van Gerwen bei ihrer Hochzeit im Jahr 2014

Instagram / daphnegovers Daphne Govers Tochter, Januar 2026

Getty Images Michael van Gerwen im Dezember 2023