Enge Vertraute von Prinz Harry: Sophie Stanbury ist verlobt

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sind wohl bald Gäste auf einer noblen Hochzeit. Die langjährige Freundin des Herzogs von Sussex, Sophie Stanbury, hat sich verlobt. Die Unternehmerin verkündete am Sonntag ihre Verlobung auf Instagram. Stolz erzählt sie ihrer Community, dass ihr langjähriger Partner Mark Wilson ihr einen Antrag gemacht hat. "Ein sehr besonderer Tag an einem sehr besonderen Ort. An meinen geliebten Mark: Womit verdiene ich es, so glücklich zu sein? Danke, dass du mich glücklicher machst, als ich je sein könnte, das Jahr verlobt zu beginnen, unser neues Zuhause und gemeinsames Leben zu planen – aber vor allem, zu wissen, dass du für immer an meiner Seite sein wirst", schreibt Sophie zu den Bildern ihrer Verlobung.

Den Antrag bekam Sophie vor romantischer Kulisse in der freien Natur – wo genau, behält sie aber für sich. Es soll sich aber um das idyllische Städtchen Charlbury in Oxfordshire handeln. In den Kommentaren gratulieren zahlreiche Fans, aber auch Promis. Unter anderem schreibt Lilly Becker (49): "Wow, Gratulation!" Das Model Caroline Fleming meint: "Eine Million Gratulationen, meine Lieben. Ich könnte nicht glücklicher für euch sein." Harry und Meghan hinterließen keinen Kommentar, da die beiden aber eine innige Freundschaft mit Sophie und Mark verbindet, werden sie sicher privat gratuliert haben. Für Sophie ist es bereits die zweite Ehe, denn sie war bis 2017 mit Alex Stanbury, dem Bruder der britischen Reality-Bekanntheit Caroline Stanbury, verheiratet. Aus der Verbindung gingen zwei Söhne hervor.

Harry und Sophie kennen sich über ihren gemeinsamen Freundeskreis. Das plauderte die Britin in einem Interview mit The Daily Dish aus. "Er ist großartig. Er ist sehr unterhaltsam. Wir haben ein paar Wochenenden mit gemeinsamen Freunden auf dem Land verbracht. Er ist einfach ein lebenslustiger Mensch", schwärmte sie von dem Royal. Seitdem habe sie seine Telefonnummer in ihrem Handy eingespeichert. Darüber hinaus pflegt Sophie nach eigener Aussage auch eine enge Verbindung zu Harrys Cousinen, Prinzessin Eugenie (35) und Prinzessin Beatrice (37). Sophie selbst ist in London eine angesehene Innenarchitektin. Sie war aber auch in TV-Shows wie "Ladies of London" zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Stanbury beim Shein x Georgia Toffolo Spring Edit Launch Event in London, Februar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiestanbury Mark Wilson und Sophie Stanbury im Januar 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "One805LIVE!"-Charity-Konzert, September 2025

Anzeige