So ging "Harry Potter"-Star Katie Leung mit frühem Ruhm um

Katie Leung, bekannt aus ihrer Rolle als Cho Chang in den Harry Potter-Filmen, spricht offen über die Schwierigkeiten, die mit ihrem plötzlichen Ruhm als Teenager einhergingen. Bereits mit 16 Jahren wurde die Schauspielerin über Nacht weltberühmt, eine Erfahrung, die sie als "überwältigend" beschreibt. Während sie damals vor allem das Gefühl genoss, damit der Schule entkommen zu können, habe sie im Rückblick Schwierigkeiten, die emotionalen Folgen zu verarbeiten. Gegenüber The Guardian gibt sie zu: "Ich denke nicht, dass ich damit zurechtgekommen bin. Es war einfach schwierig, in einem so jungen Alter im Rampenlicht zu stehen." Besonders belastend waren für sie die Erfahrungen mit rassistischen Anfeindungen, die sie online erlebte, nachdem sie neugierig ihren eigenen Namen gegoogelt hatte.

In jüngster Zeit befindet sich die gebürtige Schottin noch einmal mitten im Trubel der Aufmerksamkeit, allerdings aus einem anderen Grund. Katie wird in der vierten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie Bridgerton als Lady Araminta Gao zu sehen sein. Die Rolle als adelige Mutter, die entschlossen ist, ihre Töchter Rosamund und Posy strategisch gut zu verheiraten, zeigt eine bisher unbekannte Seite der Schauspielerin. Elegante Kostüme und raffinierte Maskenbälle prägen ihren Charakter, der besonders in Verbindung mit Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson (37), für Intrigen und Wendungen sorgen soll.

Bereits vor einem Jahr ließ die Schauspielerin in Interviews durchblicken, wie viel Leidenschaft sie für ihre Rolle bei "Bridgerton" empfindet. "Wenn es eine Sache gibt, die ich sagen darf, sind es die Kostüme. Sie sind in der Serie immer brillant, doch ihre sind noch mal etwas ganz anderes", schwärmte Katie. Auch ihre Begeisterung für die Figur wurde damals deutlich. Sie stellte klar, dass sie Lady Araminta keinesfalls als böse ansehe, sondern vielmehr als missverstanden. "Ich würde sie niemals böse nennen, weil ich sie liebe. Ich finde, sie ist einfach nur großartig. Sie ist nur sehr missverstanden", betonte Katie damals im Gespräch mit dem Onlinemagazin Refinery29.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Leung bei der Vanity Fair EE Bafta Rising Star Party im Pavyllon London

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Leung bei den Into Film Awards im BFI Southbank in London, 13. März 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Leung bei der Kent & Curwen Show während der London Fashion Week im Royal Horticultural Halls, 21. September 2025

Wie findet ihr Katies Offenheit über den extremen Teenie-Ruhm und seine Folgen? Mega mutig – genau solche Einblicke braucht es. Ich finde, das ist mittlerweile Schnee von gestern. Ergebnis anzeigen