Katie Leung hat "Bridgerton" vor ihrer Rolle nie gesehen

Katie Leung, bekannt aus den Harry Potter-Filmen, wagt sich in die Welt von Bridgerton. In der vierten Staffel der beliebten Netflix-Serie übernimmt sie die Rolle von Lady Araminta, einer intriganten Stiefmutter in einer Neuinterpretation der Cinderella-Geschichte. Dabei gesteht die Schauspielerin gegenüber People, dass sie die Serie vor ihrem Engagement gar nicht geschaut hatte. Ein Treffen bei einer Kostümprobe mit ihrer Kollegin Golda Rosheuvel, die die Königin spielt, wurde für Katie dadurch zu einer überraschenden Erinnerung.

Katie erzählte People, dass sie Golda zunächst nicht erkannt hatte. "Sie war so entspannt und freundlich, und ich hatte keine Ahnung, dass ich gerade mit der Königin gesprochen habe", scherzte sie. Später, als sie begann, die Serie zu schauen, wurde ihr klar, mit wem sie es tatsächlich zu tun hatte. Die anfängliche Unwissenheit nahm ihr die Nervosität und half ihr, locker ins Team zu starten.

Das Gefühl des Neuanfangs wurde auch durch ihre Mitstreiterinnen Michelle Mao und Isabella Wei sowie Yerin Ha (30) gemildert, die ebenfalls neu zum Cast hinzugestoßen sind. "Es hat total geholfen, dass ich nicht als Einzige neu war, wir waren ein Team", erzählte Katie. Bevor die Dreharbeiten richtig losgingen, traf sich die kleine Gruppe sogar zum gemeinsamen Hotpot-Essen – ein Kennenlernen fernab von Korsett und Kameras, das das Eis brach und die Aufregung vorm ersten Drehtag verringerte. Dadurch, so beschreibt es die Schottin, fühlte sich der übliche "erste Schultag" auf einem neuen Set diesmal ungewöhnlich schnell vertraut an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Leung bei der Paris-Premiere von "Bridgerton" Staffel 4 im Palais Brongniart, 14. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Leung bei der Vanity Fair EE BAFTA Rising Star Party in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Leung bei der Royal Academy Summer Exhibition Private View in London, 6. Juni 2007