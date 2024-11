"Harry Potter"-Star spielt in neuer "Bridgerton"-Staffel mit

Bisher gibt es zwar noch kein offizielles Startdatum für die vierte Staffel von Bridgerton, aber die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Nun wurde bekannt gegeben, wer die Rolle des Gegenspielers von Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson (36), einnehmen wird – oder besser gesagt: die Rolle der Gegenspielerin! Als Mutter zweier Teenie-Kinder wird Katie Leung die Witwe Lady Araminta verkörpern, wie Refinery29 berichtet. Vielen dürfte die Schauspielerin als Cho Chang aus den Harry Potter-Filmen bekannt sein.

Den Fans der Netflix-Serie gibt Katie bereits erste Einblicke in ihre Rolle und erklärt: "In der Regency-Ära war es ganz normal für Frauen, bereits in ihren Teenie-Jahren verheiratet zu werden, also ist es komplett plausibel, dass ich zwei Teenagerinnen [als Kinder] habe." Da sie das Wohl ihrer Kinder in Sicherheit wissen will, sieht sie in Benedict einen würdigen Ehemann. Das Bösewicht-Image ihrer Figur weiß die Schauspielerin genauestens erklären zu können. "Ich würde sie niemals böse nennen, weil ich sie liebe. Ich finde, sie ist einfach nur großartig. Sie ist nur sehr missverstanden", meint sie.

Abseits der Kameras ist Katie Leung vor allem für ihre Rolle als Cho Chang bekannt, mit der sie an der Seite von Daniel Radcliffe (35) ihren Durchbruch feierte. Die Schottin mit chinesischen Wurzeln hat seitdem in verschiedenen Film- und Theaterproduktionen mitgewirkt und sich als vielseitige Schauspielerin etabliert. Beispielsweise in Streifen wie "The Foreigner" oder "Locked Down". Im gleichen Interview teasert Katie den Fans bereits an, worauf sie sich besonders freuen können: "Wenn es eine Sache gibt, die ich sagen darf, sind es die Kostüme. Sie sind in der Serie immer brillant, doch ihre sind noch mal etwas ganz anderes."

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Leung im März 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Leung im Januar 2016

Anzeige Anzeige