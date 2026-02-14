Gewusst? Dieser "Harry Potter"-Star spielt bei "Bridgerton"

Ein bekanntes Gesicht sorgt in der feinen Londoner Gesellschaft für Aufruhr: Katie Leung, einst als Cho Chang aus den Harry Potter-Filmen berühmt, mischt in der neuen Staffel von Bridgerton auf Netflix mit – und kaum jemand hat sie erkannt. In den aktuellen Folgen verkörpert Katie die eiskalte Lady Araminta Gun, Stiefmutter von Sophie Baek, und zieht im prunkvollen London der Regency-Zeit ihre Strippen. Zwischen Bällen, Rüschenkleidern und strengen Gesellschaftsregeln spielt sie an der Seite der bekannten "Bridgerton"-Stars nach ihren eigenen Regeln. Wie weit Araminta für die Zukunft ihrer Familie geht, wird ab dem 26. Februar 2026 in den finalen vier Folgen zu sehen sein.

In ihrer neuen Rolle zeigt sich Katie von einer ungewohnt düsteren Seite: Araminta Gun träumt für ihre zwei Töchter von vorteilhaften Verbindungen – vorzugsweise in Richtung der Bridgertons – und spart dabei nicht an harten Methoden. Ihrer Stieftochter Sophie gönnt sie hingegen nichts, schickt sie aus dem Haushalt "nach unten" und macht sie zur Zofe. Der Ton ist rau, die Blicke kalt, die Intrigen sitzen. Genau dieser harte Schnitt zwischen Hogwarts-Erinnerungen und Regency-Ränken hat für Verwirrung gesorgt: Auf Social Media häufen sich Aha-Momente. "Moment mal… ist das Cho Chang?!" und "Ich habe Bridgerton geschaut und erst danach gemerkt, wen ich da gesehen habe!", heißt es in Kommentaren auf Instagram und X, die derzeit viral gehen.

Die Schauspielerin selbst kannte den Netflix-Hit "Bridgerton" vor ihrem Engagement gar nicht und fand erst über die Arbeit am Set richtig in die bunte Welt der Serie hinein: "Ich hatte keinen blassen Schimmer, worum es in der Serie eigentlich geht", plauderte Katie im Gespräch mit dem Magazin People aus. Sogar ihre Begegnung mit Golda Rosheuvel bei der ersten Kostümprobe wurde zur amüsanten Überraschung. "Sie war so entspannt und freundlich, und ich hatte keine Ahnung, dass ich gerade mit der Königin gesprochen habe", erinnerte sich Katie lachend im Interview.

Anzeige Anzeige

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Leung bei der Vanity Fair EE BAFTA Rising Star Party in London

Anzeige Anzeige

ActionPress / Sipa Press Imalda Staunton (M.) in einer "Harry Potter"-Szene