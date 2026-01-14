Nach "Germany Shore"-Zoff: Lilly zeigt Nadja Großmann an

Der Streit von Lilly und Nadja Großmann geht in die nächste Runde. Angefangen hatte alles in der Germany Shore-Villa – nun geht es vor Gericht. In ihrer Instagram-Story erzählt Lilly ihren Fans, dass sie Anzeige gegen Nadja einreichte. Gegenstand der Anzeige ist eine Behauptung aus dem "Germany Shore"-Wiedersehen: Lilly hörte die ganze Show nicht auf, Nadja wegen ihres OnlyFans-Account aufzuziehen – bei der Reunion behauptete Nadja, Lilly habe selbst mal einen Account gehabt. "Ich hatte niemals einen OnlyFans-Account, habe keinen und werde auch niemals einen haben. Entsprechende Behauptungen sind nachweislich falsch. Die offizielle Klage ist bereits eingereicht, weitere strafrechtliche Schritte, einschließlich eines Strafantrags, werden folgen," erklärt das Model seiner Community.

Lilly sei zudem der festen Überzeugung, dass Nadja hauptsächlich versuche, ihren Ruf zu manipulieren und zu beschädigen. Erklären könne die gebürtige Chinesin sich das aber nicht. "Es entzieht sich meinem Verständnis, warum Nadja mich so unbedingt als ihre Kollegin sehen möchte. Möglicherweise entwickeln sich ihre geschäftlichen Unternehmungen nicht wie erhofft", überlegt Lilly weiter. Sie selbst benötige den finanziellen Reiz, den OnlyFans mit sich bringe, nicht: "Ich entstamme einer gesellschaftlich sehr privilegierten Familie in China, in der finanzielle Sorgen nie eine Rolle spielten. Dafür bin ich meinen Eltern dankbar: Sie haben mir ermöglicht, Entscheidungen stets aus Würde und Freiheit zu treffen – niemals aus finanzieller Notwendigkeit."

Das Thema OnlyFans spielte schon während der Dreharbeiten von "Germany Shore" eine große Rolle zwischen Nadja und Lilly. Lilly provozierte die Influencerin immer wieder, indem sie ihre Arbeit als OnlyFans-Model herabstufte. Für Nadja völlig unverständlich, denn sie stehe zu ihrem Job und ist stolz auf den Erfolg. Lillys vermeintliche Gehässigkeit erklärte sie sich mit Neid. Zeitweise machten die Aussagen Nadja aber so wütend, dass sie sich heftig mit Lilly fetzte und die beiden sich gegenseitig beleidigten. Das gipfelte in einem Streit beim Wiedersehen, bei dem Nadja schließlich behauptete, Lilly habe die ganze Zeit gelogen und vor Jahren selbst OnlyFans gehabt. Laut der ehemaligen Miss-Wahl-Kandidatin sei das aber an den Haaren herbeigezogen.

IMAGO / STAR-MEDIA, RTLZWEI Collage: Lilly Lee und Nadja Großmann

Instagram / model.lily.lee Lilly Lee im Dezember 2024

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, Januar 2025