OnlyFans-Zoff: Auch Nadja Großmann plant rechtliche Schritte

Der Streit um Nadja Großmanns OnlyFans-Account nach Germany Shore geht in die nächste Runde. Nachdem ihr Co-Star Lilly Lee bereits rechtliche Schritte wegen angeblicher Diffamierung eingeleitet hatte, sammelt nun auch Nadja Beweise, um eine Anzeige wegen Rufmord einzureichen. "Ich wollte mich eigentlich gar nicht mehr äußern, weil die Person und dieses ganze Verhalten so peinlich ist. Aber da von dieser Seite nicht aufgehört wird, meinen Namen in den Dreck zu ziehen [...], bleibt mir nichts anderes übrig, als mich noch mal zu äußern", erzählt sie in ihrer Instagram-Story und betont: "Das, was da gerade passiert, ist Rufmord und wird von mir ebenfalls gesammelt und angezeigt."

Namen nennt Nadja in ihrer Story nicht, jedoch scheint sich ihre Wut gegen Lilly zu richten. Zwischen Lilly und Nadja war bei "Germany Shore" ein Streit entbrannt, der bei der Reunion seinen Höhepunkt fand. Lilly zog Nadja mit ihrem Job als Erotikmodel auf der Bezahlplattform OnlyFans auf – Nadja warf Lilly vor, mit derselben Arbeit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Lilly leugnet dies zwar vehement, doch Nadja will nun Beweise gefunden haben. Sie betreibe einen FSK-18-Account auf der Plattform Patreon, auf der ebenfalls sexueller Content mit Abo-Modell möglich ist. "Außerdem schreibt sie dort überall hin, dass es exklusive Inhalte von ihr gibt, wenn man das höchste Abo abschließt. Wenn ihr theoretisch das 11-Euro-Abo abschließt, bekommt ihr sogar eine Dropbox mit einem Video. Das Video ist definitiv sehr exklusiv und entspricht ja eigentlich überhaupt nicht ihren Standards", beschreibt Nadja und stichelt: "Sie ist doch reich und Miss China?"

Es bleibt abzuwarten, wie Lilly auf diese Vorwürfe reagiert. Bislang dementierte sie stets die Gerüchte, die die Love Fool-Bekanntheit in die Welt gesetzt hatte. Die gebürtige Chinesin sei der Auffassung, Nadja wolle ihren Ruf mit den Anschuldigungen schädigen. "Ich hatte niemals einen OnlyFans-Account, habe keinen und werde auch niemals einen haben. Entsprechende Behauptungen sind nachweislich falsch. Die offizielle Klage ist bereits eingereicht, weitere strafrechtliche Schritte, einschließlich eines Strafantrags, werden folgen", erklärt das Model seiner Community in einer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Nadja Großmann: Teilnehmerin bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

Instagram / model.lily.lee Lilly Lee im Dezember 2024

Anzeige Anzeige