Viel Drama um OnlyFans: Nadja Großmann verteidigt ihren Job

Die OnlyFans-Thematik in der Germany Shore-Family ist noch nicht abgeschlossen. In der Show und auch beim Wiedersehen wurde vor allem Nadja Großmann wegen ihrer Aktivität auf der Erotik-Plattform angegriffen und aufgezogen. Bei der Reunion kam dann sogar die Frage auf den Tisch, ob OnlyFans "moderne Prostitution" ist – eine sensible These, die besonders Walentina Doronina (25) und ihre BFF Lilly vertreten. In einem Instagram-Kommentar meinte sie: "OnlyFans ist moderne Prostitution – sexualisierte Selbstinszenierung für Profit." Nadja möchte das offenbar nicht unkommentiert hinnehmen. In ihrer Story verteidigt sie ihren Job als OF-Model: "Um mal eines klarzustellen: Ich normalisiere in keinster Weise, womit ich mein Geld verdiene, ich stehe auch dazu und habe auch einen gestärkten Rücken von meiner Familie und meinen Freunden!"

Dennoch wolle Nadja nicht behaupten, ihre Arbeit sei "normal". "Das Geschäft lebt von Angebot und Nachfrage und ich habe mich dazu entschieden, den Schritt zu gehen und bereue es nicht", erklärt sie. Hinter den Aussagen von Walentina und Lilly vermutet sie eher eine Art Kalkül als ernsthafte Kritik. Immerhin sei sie nicht die Einzige, die auf OnlyFans aktiv ist, aber die Einzige bei "Germany Shore", die dafür angegriffen werde: "Jeder sollte das tun, was er will – aber warum sie das Problem nur bei mir sieht, verstehe ich nicht. Jona und Belly machen doch ebenfalls OF – warum hackt sie nur auf mir rum?"

Die Diskussion um Nadjas OnlyFans-Aktivität entbrannte zunächst nur zwischen Lilly und ihr. Die gebürtige Chinesin machte bei "Germany Shore" mehrfach deutlich, dass sie wenig von der Plattform hält. Bei der Reunion behauptete Nadja dann, dass Lilly sich damit aber ins eigene Fleisch schneidet, da sie selbst mal einen Account hatte. Laut Lilly sei das eine Lüge. Deshalb erstattete sie sogar Anzeige. "Ich hatte niemals einen OnlyFans-Account, habe keinen und werde auch niemals einen haben. Entsprechende Behauptungen sind nachweislich falsch. Die offizielle Klage ist bereits eingereicht, weitere strafrechtliche Schritte, einschließlich eines Strafantrags, werden folgen", erzählte sie in einer ihrer Storys.

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, August 2025

IMAGO / Uwe Erensmann Walentina Doronina, August 2025

Imago Lily Lee beim BILD-Renntag in Gelsenkirchen, Mai 2025