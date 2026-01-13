"Peinlich": Fans entsetzt von der "Germany Shore"-Reunion

Die Germany Shore-Reunion ist die wohl bisher chaotischste Episode der gesamten Staffel. Die Shore-Family macht genau da weiter, wo sie aufgehört hat: Es wird geschrien, beleidigt und nur wenig eingesehen. Jona Steinig (30) und Fabian, die sich nach der Show zerstritten haben, gingen sogar mehrfach aufeinander los, sodass Moderatorin Celine Behringer eingreifen und die beiden des Studios verweisen musste. Die Fans sind sprachlos. In den Instagram-Kommentaren des offiziellen Show-Accounts sammeln sich zahlreiche fassungslose Kommentare. "Das war das gottloseste Wiedersehen, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich hätte als Moderatorin abgebrochen, es war einfach viel zu messy", schreibt nicht nur ein User. Ein anderer fügt hinzu: "Die Folge hat mir so Kopfschmerzen bereitet – was war das bitte? Ich habe gar nichts verstanden."

Das Durcheinander scheint der Hauptgrund zu sein, dass die meisten Zuschauer dem Wiedersehen kaum folgen konnten. Tatsächlich gerieten die Member teils so in Rage, dass lauthals durcheinander geschrien wurde und Celine Schwierigkeiten hatte, die Gruppe zur Ordnung zu rufen. Besonders laut war, wenig überraschend, Walentina Doronina (25). Die Fans hatten den Eindruck, dass die Moderatorin die Influencerin einfach machen ließ: "Maximal peinlich, dass nicht mal die Moderatorin Walentina eine Ansage macht, damit Sahel ausreden kann. Unfassbar." Andere sind der Meinung, die Produktion hätte mehr durchgreifen müssen: "Die Reunion war so schlecht, ganz schlechte Moderatorin und Produktion, keine Intervention, was Wale angeht." Ein Zuschauer fordert sogar augenzwinkernd Schmerzensgeld für die Zuschauer.

Tatsächlich lässt sich nur schwer zusammenfassen, was im Wiedersehen von "Germany Shore" passiert ist. Celine scheint versucht zu haben, die größten Streits der ganzen Staffel wieder aufzurollen und herauszufinden, wie der Status quo unter den Beteiligten ist. Dabei hat sich offenbar niemand wirklich vertragen können – tatsächlich verstricken die Member sich erneut in ihren Streitigkeiten. Zwischen Wale und Sahel flammt der Zoff um die Situation mit dem Reinigungspersonal wieder auf, woraufhin Wale durch das Studio rennt und Sahel nachmacht, als diese wegen eines geklauten Handtuchs wütend wurde. Als Jona das Studio betrat, begrüßte er Fabi mit zwei Eiern, die er ihm auf den Kopf klatschen wollte. Der Grund: Fabi habe sich wohl mehrfach mit Jonas Ex-Flamme getroffen. Deshalb prügelten die beiden sich etwas später fast und wurden rausgeworfen. Auch der Streit zwischen Paulina Ljubas (29), Tommy Pedroni (30) und Gigi Birofio (26), der zugeschaltet war, flammte wieder auf – Tommy bot Gigi sogar an, die Sache im Fame Fighting-Ring zu klären.

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Imago Celine Behringer beim BILD-Renntag in Gelsenkirchen, Mai 2025

Paramount+ Pressebereich Walentina Doronina bei "Germany Shore" 2025