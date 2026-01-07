Janice teasert: "Germany Shore"-Wiedersehen wird Fiebertraum

Germany Shore ist zu Ende, aber was noch fehlt, ist das große Wiedersehen. Bekanntermaßen machen die Family-Member bei der Reunion da weiter, wo sie aufgehört haben: bei Streit, der regelrecht eskaliert. Schon die Vorschau in der letzten Episode zeigte, dass es im Wiedersehen dieses Jahr genauso sehr kracht wie in der Show selbst. Shore-Neuling Janice Barat bestätigt das jetzt in ihrer Instagram-Story. "Ich kann euch sagen, das Wiedersehen wird knallen. Das war ein reinster Fiebertraum", meint sie mit einem Lachen. Für sie selbst sei die Abschlussfolge ein Erfolg gewesen, denn anders als in der Sendung gab es keinen Alkohol im Überfluss: "Ich freue mich sehr darauf, weil das mal eine Folge ist, in der ich von Anfang bis Ende gut aussehe. Und nicht wie so ein Crackie in der Ecke liege." Trotz des Chaos sei es aber schön gewesen, die anderen Member wiederzusehen.

Für Janice war "Germany Shore" der erste Ausflug ins Reality-TV. Und offenbar war ihr "Germany Shore"-Auftritt von Erfolg gekrönt, denn in ihrem Q&A schreiben ihr viele Fans, dass sie kommende Staffel wieder dabei sein soll. "Wer weiß, was kommt. Ich könnte es mir auf jeden Fall noch mal vorstellen", meint sie. Dennoch sei Janice froh gewesen, als die Show vorbei war: "Ich war froh, als es vorbei war. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich konnte zum Schluss nicht mehr. Körperlich und psychisch war ich am Ende." Sie hatte am Ende der Dreharbeiten Probleme mit den Mandeln, was sie physisch belastete. Mental habe die ganze Show sie an ihre Grenzen gebracht: "Ich glaube, alle, die von Anfang bis Ende dabei waren, waren so froh, als es hieß, es ist vorbei."

In jedem Fall hat Janice bei "Germany Shore" Eindruck hinterlassen. Sie war bei jeder Party ganz vorne mit dabei und schreckte auch vor Auseinandersetzungen nicht zurück. Ein Streit zwischen ihr und Walentina Doronina (25) bei einer Bootsparty musste sogar von der Security geschlichtet werden. Unmittelbar danach verfolgte sie dann direkt das schlechte Gewissen und sie entschuldigte sich bei Walentina. Im Promiflash-Interview erklärt Janice aber, dass sie die Situation heute anders sehe: "Im Nachhinein muss ich sagen, schaue ich ein bisschen anders darauf. Ich muss mich nicht beleidigen lassen, obwohl ich mich vor Ort ehrlich entschuldigt habe und wir kein Problem mehr miteinander hatten."

Instagram / heyliljanice Janice Barat im Januar 2026

Instagram / heyliljanice Janice Barat, Teilnehmerin von "Germany Shore" 2025

IMAGO / Funke Foto Services Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit