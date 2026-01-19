Jona Steinig bereut chaotische "Germany Shore"-Reunion nicht

Das Wiedersehen der Germany Shore-Crew sorgte in der vergangenen Folge für ordentlich Wirbel. Besonders auffällig: Die heftige Auseinandersetzung zwischen den Realitystars Jona Steinig (30) und Fabian Hesdahl. Während der hitzigen Debatte eskalierte die Situation, und Jona kippte seinem Kontrahenten Wasser über den Kopf. Auf Instagram äußerte sich der Social-Media-Star jetzt zu seinem Verhalten. "Nein, ich bereue es nicht", erklärt Jona und ergänzt: "Einem so unloyalen und ekelhaften Freund hätte ich eigentlich noch viel Schlimmeres angetan." Er verweist darauf, dass Fabian sein Vertrauen mehrfach missbraucht habe, insbesondere im Umgang mit Frauen aus ihrem Freundeskreis.

Der 30-Jährige spart nicht mit weiteren Vorwürfen. Er wirft Fabian vor, sich an Frauen herangemacht zu haben, die Jona wichtig waren. "Ich war nie der Typ, der sich in Beziehungen oder Affären von Freunden einmischt", erklärt er in seiner Story. Besonders schwer wog für ihn der Punkt, dass Fabian dieses Verhalten wiederholt zeigte. Details hierzu wolle er zu einem späteren Zeitpunkt preisgeben, ließ Jona seine Follower wissen. Bezüglich der Reaktionen auf seinen Wasser-Ausrutscher erklärte er: "Natürlich schlägt man keine Menschen – aber wer dieselbe Erfahrung gemacht hätte wie ich, der hätte wahrscheinlich noch drastischer reagiert."

Schon während der Aufzeichnung musste die Moderatorin Céline Behringer einschreiten, als die Situation zwischen Jona und Fabian immer mehr eskalierte. Schließlich wurden die beiden sogar aus dem Studio geworfen. Das Chaos der Reunion sorgte bei vielen Fans für fassungsloses Kopfschütteln. "Das war das gottloseste Wiedersehen, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich hätte als Moderatorin abgebrochen, es war einfach viel zu messy", kommentierte ein Zuschauer auf Instagram. Zahlreiche weitere User kritisierten, dass die Sendung völlig aus dem Ruder lief. Die Moderatorin habe kaum durchgegriffen und die Produktion habe keine Kontrolle gezeigt.

Imago Jonathan Jona Steinig bei der "Love Island VIP"-Kino-Preview im Cinenova, Köln, 03.09.2025

Netflix / Paul Heppner Fabian, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidat

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel