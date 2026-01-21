"Germany Shore"-Eklat: Steht Jona Steinigs Freundin zu ihm?

Bei der Reunion von Germany Shore ist es zwischen Jonathan Steinig (30) und Fabian Hesdahl heftig hochgekocht – so sehr, dass die Security eingreifen musste. Mitten in der aufgeladenen Debatte verlor der 30-Jährige die Geduld und kippte seinem Kontrahenten Wasser über den Kopf – dieser wiederum stürzte sich daraufhin auf Jonathan und brachte ihn zu Boden. Im Gespräch mit Promiflash blickt der Social-Media-Star nun auf die aufgeladenen Szenen zurück und verrät, wie seine Freundin auf die explosiven Szenen reagiert hat.

Jonathan erklärte, dass seine Partnerin zwar gelegentlich ihre Bedenken an seinen Handlungen äußere, jedoch voll hinter ihm stehe. "Natürlich sagt sie manchmal so: 'Jona, was machst du da?' Aber am Ende hat sie mich so lieben gelernt", betont der Social-Media-Star im Gespräch. Die Beziehung der beiden scheint also nicht unter dem Trubel zu leiden. Der ehemalige GNTM-Kandidat stellte klar, dass seine Freundin ihn und sein polarisierendes Verhalten akzeptiere – inklusive seiner freizügigen Auftritte. "Ich bin nicht das erste Mal nackt. Ich war bei Love Island VIP nackt, ich war bei Forsthaus nackt, ich war überall nackt", erklärt er.

Dass Jonathan sein Verhalten bei der "Germany Shore"-Reunion nicht bereut, hat der Social-Media-Star schon vor ein paar Tagen auf Instagram klargestellt. "Nein, ich bereue es nicht", gab er dort zu verstehen. Dabei legte der Realitystar nach: "Einem so unloyalen und ekelhaften Freund hätte ich eigentlich noch viel Schlimmeres angetan." Seinen Ärger begründete das Model unter anderem damit, dass Fabian sein Vertrauen mehrfach missbraucht habe – vor allem im Umgang mit Frauen aus ihrem gemeinsamen Freundeskreis. Weitere brisante Details kündigte der Influencer für später an.

