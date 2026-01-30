Staffel sechs kommt: "Germany Shore" sucht neue Familymember

Es ist offiziell: Germany Shore geht in die sechste Staffel – und die Party-Pläne sind bereits in vollem Gange. Über den Instagram-Account des Formats wurde jetzt bestätigt, dass die Casting-Türen erneut offenstehen und frische Gesichter für die Villa gesucht werden. "Shore geht weiter! Neue Shore-Member gesucht! Du denkst, du kannst krasser feiern als unsere OGs und bist das Partytier überhaupt? Bewirb dich jetzt für die sechste Staffel 'Germany Shore'", heißt es im Aufruf. Während der Starttermin noch nicht bekannt ist, kocht die Kommentarspalte schon über: Fans und ehemalige Teilnehmer befeuern Spekulationen, wer mit wem in die nächste Party-Runde zieht – und machen gleich konkrete Vorschläge.

Allen voran meldet sich Nadja Großmann zu Wort und richtet den Blick auf Janice Barat, die in der aktuellen Staffel frischen Wind gebracht hatte: "Du musst wieder", kommentiert sie. OG Walentina Doronina (25) schlägt derweil einen Quereinsteiger vor: Ex-DSDS-Kandidat Fatih Yüksel. "Ich glaube, es wird Zeit", schreibt sie – und er klingt nicht abgeneigt. Der Musiker lässt wissen: "Ich glaube, die meisten würden das Haus freiwillig verlassen, bevor sie mit mir in eine Diskussion gehen." Auch ein weiteres Duo bringt sich in Stellung: Influencerin Laura Maria Lettgen (30) wirft ihren und einen weiteren Namen in den Ring. "Maurice, sollen wir mal für etwas Ordnung in dem Schuppen sorgen?", fragt sie – worauf der 27-Jährige knapp kontert: "Es wird Zeit." Wer am Ende wirklich in die Shore-Familie aufrückt, bleibt vorerst offen.

Für Janice war "Germany Shore" zwar der erste Abstecher ins Reality-TV, doch schon kurz nach dem großen Wiedersehen häuften sich die Fan-Nachrichten auf ihrem Instagram-Profil. Viele wünschten sich, dass die Newcomerin auch in der kommenden Staffel wieder am Start ist. "Wer weiß, was kommt. Ich könnte es mir auf jeden Fall noch mal vorstellen", verriet Janice damals schon offen. Trotzdem betonte die Reality-Newcomerin, dass der Dreh sie an ihre Grenzen gebracht habe. "Ich war froh, als es vorbei war. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich konnte zum Schluss nicht mehr. Körperlich und psychisch war ich am Ende", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Anzeige Anzeige

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Nadja

Anzeige Anzeige

Paramount+ Pressebereich Janice Barat, "Germany Shore"-Kandidatin 2025