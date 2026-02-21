Laut Nadja Großmann: Linda brach grundlos Kontakt zu ihr ab

Nadja Großmann spricht jetzt offen über ein überraschendes Freundschafts-Aus: In einer aktuellen Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen, ob sie noch Kontakt zu Linda Braunberger (25) habe. Die Reality-Stars lebten vor Lindas Umzug nach Berlin beide in München und waren dort häufig gemeinsam mit Laura Maria Lettgen (30) unterwegs. Heute scheint davon allerdings nichts mehr übrig zu sein, denn Nadja erklärte in ihrer Story: "Nachdem Linda aus München weggezogen ist, haben wir auch keinen Kontakt mehr."

In ihrer Story erklärt Nadja weiter: "Ich hab ihr noch 1-3 Mal geschrieben, aber nie eine Antwort bekommen." Der abrupte Kontaktabbruch habe sie enttäuscht, da sie sich selbst stets als loyale Freundin gesehen habe und gern Zeit mit Linda verbracht habe. Zwar sei die Verbindung zu Linda nie so eng gewesen wie zu Laura, dennoch habe sie sie klar als Freundin betrachtet. Auch zu den aktuellen Anschuldigungen gegen Linda äußerte sich Nadja zurückhaltend: "Zu der aktuellen Lage kann ich daher nichts sagen, weil ich nichts mitbekommen habe in den letzten Monaten, da sie wie gesagt den Kontakt grundlos und von heute auf morgen abgebrochen hat."

Zuletzt sorgte ein TikTok-Clip der Nutzerin Dila Dilosh für jede Menge Aufsehen. Darin behauptete sie, Linda habe ihren Partner Jermaine Diallo in einem Club geschlagen und sei anschließend auch auf sie selbst losgegangen. Kurz darauf meldete sich auch Jermaines Ex Bellydah Venosta zu Wort und bekräftigte die Vorwürfe. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich Jermaine mal in Schutz nehmen würde", schrieb sie auf Instagram. Weder Jermaine noch Linda haben sich bislang eindeutig zu den Anschuldigungen geäußert. Trotz der anhaltenden Spekulationen zeigt sich Nadja versöhnlich und betont abschließend: "Wünsche ihr trotzdem nur das Beste und die Türen stehen ihr trotzdem immer offen bei mir."

Collage: Instagram / nadja__1406, ProSieben, Joyn Collage: Nadja Großmann und Linda Braunberger

Instagram / nadja__1406 Nadja, "Love Fool"-Bekanntheit

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Realitystars