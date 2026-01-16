Alexa Lemieux gönnte sich Brust-OP nach Trennung von Brennon

Reality-Star Alexa Lemieux hat auf TikTok offenbart, dass sie sich kurz nach der Trennung von Brennon Lemieux einer Brust-OP unterzogen hat – und sich nur fünf Tage nach dem Eingriff schon fast wieder "normal" fühlt. Die Love Is Blind-Bekanntheit erzählte in einem Clip, dass sie sich bei Solomon Plastic Surgery eine Straffung und Implantate setzen ließ. "Ich habe ein Lifting und ein Implantat gemacht", sagte Alexa, die den Clip im OP-BH drehte. Während sie ihre Abendroutine zeigte, erklärte sie, der Eingriff sei "nicht so hart" gewesen wie befürchtet und sie freue sich über den schnellen Heilungsverlauf.

In dem Video sprach Alexa auch über das Warum. Nach dem Abstillen ihrer Tochter Vienna hätten sich ihre Brüste verändert, "meine Girls saßen einfach nicht mehr gleich", schilderte sie. Eigentlich habe sie bis nach der Kinderplanung warten wollen, "aber da sich diese Timeline verschoben hat, gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt". Us Weekly meldete im Dezember 2025, dass Brennon, bekannt aus Staffel 3 von "Love Is Blind", im November die Scheidung eingereicht habe – als Grund nannte er "Konflikte der Persönlichkeiten" und eine unüberbrückbare Zerrüttung der Ehe. Vor Gericht beantragte er zudem, sein Vorehevermögen zu behalten. Das Paar hatte 2021 geheiratet, die gemeinsame Tochter Vienna kam im Juli 2024 zur Welt.

Privat richtet die TV-Bekanntheit den Fokus auf Heilung und ihren Mama-Alltag. "Ich habe gerade viel in meinem Leben und arbeite hart daran, das Innere zu heilen", betonte Alexa und verwies auf ihre Therapie, die ihr beim Verarbeiten der Trennung helfe. Gleichzeitig gönnte sie sich bewusst "etwas für das Äußere", um verloren geglaubtes Selbstvertrauen zurückzugewinnen und "in die nächste Phase" ihres Lebens zu starten. Trotz frischer OP organisierte die Influencerin die Betreuung von Vienna größtenteils allein: "Ich habe sie 4 von 5 Tagen nach der OP solo betreut", schrieb sie ihren Followern und empfahl dennoch, in den ersten drei Tagen Unterstützung einzuplanen.

Instagram / itsalexalemieux Alexa Lemieux, Reality-Star

Instagram / itsalexalemieux Brennon und Alexa Lemieux, Dezember 2025

Instagram / mrsalexalemieux Brennon und Alexa Lemieux mit ihrer Tochter Vienna, Dezember 2024