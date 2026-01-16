Internetpause: Ginger Costello leidet unter schwerem Verlust

Ginger Costello hat ihre Fans am Freitag mit einer überraschenden Nachricht auf Instagram abgeholt: Gerade erst wurde sie offiziell als Teil des neuen Casts von Reality Queens vorgestellt, doch statt Jubel teilt das Reality-Sternchen, das 2024 noch in der Show Forsthaus Rampensau Germany polarisierte, nun ernste Worte. "Leider überschattet ein schwerer Verlust diesen Moment", erklärte sie ihren knapp 24.000 Followerinnen und Followern. "Ich brauche Zeit für mich und werde mich für ein paar Tage aus den sozialen Medien zurückziehen. Danke für euer Mitgefühl und euer Verständnis." Wo sie sich aktuell aufhält oder mit wem sie die Tage verbringt, ließ sie offen. Fest steht: Die Freude über den TV-Coup muss vorerst warten.

Konkrete Details nannte die Influencerin nicht, auch die Art des Verlusts blieb unklar. Ihre Entscheidung, sich vorerst offline zu nehmen, kommt nur wenige Stunden nach der Cast-Bekanntgabe und sorgt damit für einen Bruch in der sonst typischen Euphorie rund um neue Show-Enthüllungen. Gerade bei jüngeren Produktionen wie "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel", die stark von der öffentlichen Begleitung auf Social Media leben, ist der Rückzug ein seltener Schritt. Ob und wann Ginger ihre Auszeit beendet und sich zur Lage äußert, sagte sie nicht. Was Fans allerdings auch ohne konkrete Infos vorerst beruhigen dürfte: Sie ist dafür bekannt, Stärke zu beweisen: "Es gab Momente, in denen ich ans Aufgeben gedacht habe, aber letztlich durchgehalten habe", erinnerte sich Ginger gegenüber BestFans an Krisensituationen in Reality-Shows.

Die neue Staffel von "Reality Queens" rückt ohnehin viele altbekannte Gesichter aus dem Reality-Kosmos in den Fokus, über mögliche Teilnehmerinnen war zuletzt viel gemunkelt worden. Zwischen Casting-Bestätigung, Reiseplänen und Vorbereitungen bleibt manchmal allerdings kaum Raum für private Ereignisse. Ginger plant unterdessen, ihre berufliche Karriere auch nach der Scheidung von Rotlichtkönig Bert Wollersheim (74) voranzutreiben. Im März 2025 machten Bert und die einstige Stripperin, die wieder frisch verliebt sein soll, nach rund sechs Jahren Ehe ihre Trennung öffentlich. Wer Ginger länger folgt, kennt ihre direkte Art im Netz, aber auch die Momente, in denen sie Grenzen setzt und das Handy beiseitelegt. Für ihre Community sind solche Pausen inzwischen vertraute Signale, dass hinter den Kulissen mehr passiert, als ein Foto je zeigen kann.

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim, TV-Star

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello in Unterwäsche

IMAGO / Berlinfoto Bert Wollersheim und Ginger Costello, Oktober 2025