Christina Shakira ist trotz "Reality Queens"-Abbruch stolz

Christina Rusch (27), besser bekannt als Christina Shakira, entschied sich schon an Tag zwei, das Dschungel-Abenteuer Reality Queens abzubrechen. Jetzt meldet sie sich bei Instagram zu Wort und erklärt, dass sie trotz des Abbruchs zufrieden mit ihrer Leistung ist. "Ja, ich wusste von Anfang an, dass das wahrscheinlich nichts für mich ist, weil ich eigentlich viel zu sensibel bin und ich mag es sauber, clean und nicht irgendwie einen Rucksack tragen, wandern und in der Hängematte schlafen, im Dreck leben. Aber ich habe die Anfrage bekommen und dachte mir: 'Hey, ich war noch nie im Dschungel'", erklärt das Reality-Sternchen. Für sie war das die ultimative Chance, sich ihren Ängsten zu stellen und neue Erfahrungen zu sammeln.

Im Dschungel von Kolumbien sei dann aber alles anders gekommen, denn Spaß hatte Christina keinen. Schon in der ersten Nacht habe sie in ihrer Hängematte geweint und in ihr Tagebuch geschrieben, dass sie lieber wieder nach Hause möchte. Ihr Fazit ist dennoch eindeutig: "Ich finde, ich habe mein Bestes getan. Ich bin nur zwei Tage geblieben. Ich fand es furchtbar." Obwohl sie so sehr gelitten habe, habe sie aber bis zum nächsten Tag durchgehalten und das Spiel mitgespielt. Dass ihr Team dann ein zweites Mal im kargen Loser-Camp landete, sei ihr dann aber doch zu viel gewesen. "Dann waren wir wieder im Loser-Camp und dann habe ich gesagt: 'Okay, bis hierhin und nicht weiter'", erklärt Christina weiter.

Christina entschied erst am zweiten Abend am Lagerfeuer, die Show zu verlassen. Ihre Team-Kolleginnen versuchten zwar noch, sie zum Bleiben zu überreden, doch ihr Entschluss stand. Mit dem Abgang der 27-Jährigen ist aber auch einer zu wenig im Team der Pink Piranhas. Diese Lücke wird schnell gefüllt: Es rückt Nathalie Gaus-Citiolo (35) nach. Die Ehefrau von Cosimo Citiolo (44) fühlt sich mehr als bereit für den Dschungel. Erfahrung mit Streit, Chaos und Intrigen konnte sie schon dank ihrer Teilnahme beim Sommerhaus der Stars sammeln. "Deswegen werde ich den Dschungel natürlich auch sowas von mit Leichtigkeit überleben", zeigt Nathalie sich kämpferisch.

RTL / Benno Kraehahn / Hintergrund KI-generiert Christina Rusch, "Reality Queens" 2026

RTL Christina Shakira und Kader Loth bei "Reality Queens" 2026

RTL Nathalie Gaus-Citiolos Ankunft bei "Reality Queens" 2026