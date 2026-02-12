Ginger Costello vermisst ihre Hunde beim Dreh mehr als Lukas

Ginger Costello hat sich für die neue Staffel von Reality Queens in den Dschungel Kolumbiens gewagt. Doch schon ihr Vorstellungsvideo vor Beginn der Show sorgte für Gesprächsstoff. Auf die Frage von RTL, wen sie während der Dreharbeiten am meisten vermissen würde, überraschte Ginger mit einem ehrlichen Geständnis: "Ich werde meine Hunde eigentlich schon ein bisschen mehr vermissen als meinen Freund." Diese Aussage bereute sie jedoch prompt und korrigierte lachend: "Natürlich vermisse ich meinen Freund am meisten – und dann meine Hunde."

Die Liebesgeschichte von Ginger und ihrem Freund Lukas begann alles andere als gewöhnlich. Wie die beiden im RTL-Interview verrieten, beleidigte Lukas' Ex-Frau Ginger in den sozialen Medien, woraufhin die TV-Bekanntheit Lukas kontaktierte: "Ich wollte einfach nur wissen, was mit dieser Frau nicht stimmt." Am Ende kam aber alles anders und die beiden verliebten sich. Ihre Beziehung machten die Turteltauben im April des vergangenen Jahres öffentlich.

Erst vor wenigen Wochen musste sich Ginger für immer von einem ihrer geliebten Hunde verabschieden. In bewegenden Worten teilte die Ex von Bert Wollersheim (74) ihren Schmerz bei Instagram: "Meine kleine Chihuahua-Maus ist nach fast 13,5 gemeinsamen Jahren von mir gegangen", schrieb sie. Für Ginger war ihr Hund weit mehr als nur ein Haustier. "Sie war nicht einfach nur ein Hund. Sie war mein Baby. Mein Herz. Mein Zuhause", erklärte sie ihren Followern. Besonders schwer fiel ihr der Verlust, da sie sich zum Zeitpunkt der traurigen Nachricht im Ausland befand und nicht bei ihrem Tier sein konnte.

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim, TV-Star

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello und ihr Freund Lukas im Juni 2025

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim und Lukas, April 2025