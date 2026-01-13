Das fasziniert Ginger Costello an Reality-TV-Shows

Ginger Costello spricht Klartext über ihr Leben zwischen Kameras, Konfrontation und Karriere: In einem neuen Interview verrät die polarisierende Reality-TV-Bekanntheit, was sie an diesen Formaten wirklich fasziniert und wo ihre Grenzen liegen. BestFans erzählte sie, dass sie die Mischung aus Herausforderung, Selbsterfahrung und beruflicher Chance antreibe – Geld sei nur ein Faktor von vielen: "Natürlich spielt auch die Gage eine Rolle, aber nicht allein." Besonders hart seien Drehs gewesen, bei denen Schlafmangel und Dauerstress den Ton setzten. "Es gab Momente, in denen ich ans Aufgeben gedacht habe, aber letztlich durchgehalten habe", erinnerte sich Ginger. Überraschungen erlebte sie auch bei den Mitstreitern: Mit allen sei sie nicht auf einer Wellenlänge, andere hätten sie hingegen positiv überrascht, da sie privat ganz anders sind als ihr öffentliches Bild.

Konkreter wird Ginger, als es um Dreharbeiten ging, die sie gemeinsam mit ihrem (Ex-)Stiefsohn Alain Wollersheim erlebt hat. Das sei "intensiv" gewesen und habe sie gefordert, gleichzeitig aber verbunden: "Man lernt sich in Extremsituationen noch einmal ganz neu kennen", resümierte die Reality-Teilnehmerin, die bereits in Shows wie Promi Big Brother und Forsthaus Rampensau Germany zu sehen war. Aus dem Showbusiness hat sie eine klare Lektion mitgenommen: "Nicht jede Meinung von außen ist relevant." Authentizität koste zwar Kraft, sei aber langfristig der gesündeste Weg. Für ihre Zukunft hat sie einen Plan: Sie will sich breiter aufstellen, eigene Projekte vorantreiben und bewusster auswählen, welche TV-Formate wirklich zu ihr passen. "Nicht alles, was laut ist, bringt einen weiter", erklärte Ginger.

Abseits der Set-Hektik zeigt sich, wie sehr Beziehungen und Nähe für Ginger zählen. Wer Ginger aus dem Fernsehen kennt, erlebt eine Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt – auch nicht, wenn es um Details aus ihren Beziehungen geht. Im März 2025 machten Bert Wollersheim und die einstige Stripperin nach rund sechs Jahren Ehe ihre Trennung öffentlich. Seither betonen die beiden TV-Persönlichkeiten regelmäßig, dass sie ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Kürzlich zeigten sie sich sogar gemeinsam mit Lukas – dem neuen Partner der Niedersächsin – bei einer Oktoberfestveranstaltung in Frankfurt. Rotlichtkönig Bert berichtete gegenüber Promiflash, dass die ersten Eindrücke positiv seien.

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello, November 2024

©Joyn Alain Wollersheim und Ginger Costello beim "Forsthaus Rampensau"-Finale

IMAGO / Gartner Ginger Costello mit ihrem Freund Lukas Reiter und Bert Wollersheim, Oktober 2025