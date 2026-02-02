Erster Sneak-Peek: "Reality Queens" wird eine Schrei-Orgie

Auf diese Schrei-Orgie dürfte so mancher Reality-Fan gewartet haben: Ab dem 9. Februar ziehen zwölf prominente Ladys für die zweite Staffel von Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel in die Wildnis Kolumbiens – und schon die ersten Minuten der exklusiven Sneak-Preview auf RTL+ zeigen: Es wird mächtig krachen. Statt Champagner und Luxusvilla warten Schlamm, Schweiß und giftige Krabbeltiere auf die Kandidatinnen, die sich von dort aus zurück ins geliebte High-Class-Leben kämpfen wollen. Mit dabei sind unter anderem Kader Loth (53), Christina "Shakira" (27), Jenny Elvers (53) und weitere Reality-Bekanntheiten, die gemeinsam um 50.000 Euro kämpfen – und das offenbar mit ordentlich Gebrüll, Beschimpfungen und Tränen. "Es ist hier richtig hart – härter als das echte Dschungelcamp", meint Kader beispielsweise, während sie ihre ausgefallenen Extensions in den Händen hält.

Die Vorschau zeigt, wie hart der Kampf ums Preisgeld wird: Die Frauen müssen in der unberührten Natur Kolumbiens knallharte Challenges meistern, schlafen unter freiem Himmel und bekommen den Dschungel ungefiltert zu spüren. Neben der physischen Belastung eskaliert auch die Stimmung im Camp. "Es wird ohne Ende knallen", kündigt Shakira an. Jenny legt nach: "Es wird laut!" In der Sneak-Preview fliegen Worte wie "B*tch", "Miststück" und "Ekelhafte" durch die Luft, dazu hört man Drohungen, sieht Tränen und erlebt, wie Allianzen und Taktikgespräche im Minutentakt auf die Probe gestellt werden. Selbst Host Twenty4Tim (25), der 2024 selbst das Dschungelcamp durchgestanden hat, ringt angesichts der Szenen um Fassung und sagt nur: "Wenn das so ausgestrahlt wird, was da passiert ist..." – dann bleibt er erst einmal still und muss sich vor dem Spiegel mit "Tim, du schaffst das!" Mut zusprechen.

Bereits Wochen vor dem Startschuss machte der neue Cast der Show in den sozialen Medien von sich reden. Auf Instagram überschlugen sich die Fans mit Begeisterung, vor allem über das TV-Comeback von Michelle Daniaux. Unter dem Verkündungsbeitrag hieß es euphorisch: "Mega Cast. Endlich ist Michelle mal wieder in einem Format", und auch Kommentare wie "Endlich mal wieder Michelle im TV" sowie "Paulina, Ariel und Michelle, wie geil, ich feiere es jetzt schon" waren zu lesen. Doch nicht alle Stimmen zeigten sich nur positiv. Während einige Reality-Liebhaber von den bevorstehenden Dramen in der Gruppe begeistert waren, gab es auch kritische Anmerkungen. So schrieben skeptische Nutzer: "Warum ist Ariel jetzt überall?", oder "An den meisten habe ich mich schon absolut sattgesehen".

RTL / Benno Kraehahn Der "Reality Queens"-Cast 2026

RTL Twenty4tim, "Reality Queens"-Moderator

RTL / Benno Kraehahn / Hintergrund KI-generiert Michelle Daniaux bei "Reality Queens"

