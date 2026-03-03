Überraschung bei "Reality Queens": Sie bricht weinend ab

Paulina Ljubas (29) hat bei "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" überraschend in der vierten Folge die Reißleine gezogen. Erst wenige Tage sind die Reality-Teilnehmerinnen im kolumbianischen Dschungel unterwegs, da bricht Paulina das Abenteuer weinend ab. "Mir geht's psychisch gar nicht gut, schon von Anfang an. Ich hab die ganze Nacht Albträume, ich kann nicht mehr. Ich will einfach nach Hause", erklärt die Wahl-Nizzaerin unter Tränen im Beisein der "Pink Piranhas". Die Teamkolleginnen zeigen Verständnis für ihre Entscheidung und entlassen sie aus der Wildnis.

Der Ausstieg von Paulina kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn die Stimmung im Camp ist ohnehin bereits aufgeheizt. Kurz zuvor hatte sich das Team "Green Geckos" in einen eskalativen Streit verstrickt, bei dem sich Gina-Lisa Lohfink (39) und Cecilia Asoro (29) lautstark anschrien. Paulina hatte sich an dem Zoff zunächst noch amüsiert und gestanden: "Ich liebe das. Ich hatte so eine schei* Laune vorhin, aber das 'made my day'". Doch dann wurde sie selbst von ihren Gefühlen überwältigt. Als Reaktion auf Paulinas Abgang und den Team-Zoff beruft Moderator Twenty4Tim eine Krisen-Intervention ein und verkündet eine drastische Entscheidung: "Die 'Green Geckos' und 'Pink Piranhas' sind ab sofort aufgelöst!"

Mit Paulina ist bereits die zweite Kandidatin, die freiwillig die Show verlässt. Zuvor hatte bereits Christina Shakira in Folge zwei das Handtuch geworfen, nachdem ihr Team "Pink Piranha" erneut ins gefürchtete Loser-Camp musste. Die 27-Jährige war nach nur zwei Nächten im Dschungel am Lagerfeuer in Tränen ausgebrochen und hatte den klaren Wunsch geäußert, nach Hause zurückzukehren. Immer montags erscheint eine neue Episode der zweiten Staffel von "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" auf RTL+.

RTL / Benno Kraehahn Der "Reality Queens"-Cast 2026

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-Bekanntheit

Joyn Gina-Lisa Lohfink, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2026