"Reality Queens"-Kandidatin schmeißt hin: Sie rückt nach

Tränen-Alarm im kolumbianischen Dschungel: Schon am zweiten Tag von "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" wirft Kandidatin Shakira, mit bürgerlichem Namen Christina Rusch (27), das Handtuch. Nach zwei Nächten im gefürchteten Loser-Camp ist für die Reality-Teilnehmerin Schluss, wie in Folge zwei der RTL+-Show zu sehen ist. Auslöser ist eine weitere Niederlage ihres Teams "Pink Piranha" bei der Dschungel-Challenge, die die Frauen erneut in das einfache Camp schickt. Am Lagerfeuer, umgeben von ihren Mitstreiterinnen, bricht die 27-Jährige schließlich in Tränen aus – mit dem klaren Wunsch, die Show zu verlassen und nach Hause zurückzukehren.

Vor den Kameras kämpft Shakira sichtbar mit den Nerven. "Ich will eigentlich gar nicht mehr dort schlafen. Ich will dort gar keine Zeit verbringen. Ich will eigentlich nur nach Hause", sagt sie, während ihr die Anspannung ins Gesicht geschrieben steht. Teamkollegin Hati Suarez versucht, sie im Camp zu beruhigen und erinnert sie daran, dass das harte Dschungelleben nur eine "Zwischenlage" sei. Doch der Trost reicht nicht aus: Shakira erklärt, sie sei mental völlig an ihre Grenzen gekommen und wolle ihrem Team mit ihrer angeschlagenen Verfassung nicht im Weg stehen. Kurz darauf verabschiedet sie sich vor versammelter Runde – sehr zum Unglauben der anderen Queens. Lange bleibt ihr Platz jedoch nicht leer: Nachrückerin Nathalie Gaus-Citiolo (35) reist an und zieht in das Camp ein.

Nathalie, die vielen Zuschauern aus dem Sommerhaus der Stars bekannt ist, bringt reichlich Reality-Erfahrung mit. 2022 stand sie dort gemeinsam mit ihrem Ehemann Cosimo Citiolo (44) vor der Kamera, nun wagt sie sich allein in den Dschungel. Im RTL-Interview gibt sich die Neue selbstbewusst und betont, ihre Zeit im Sommerhaus habe sie gut vorbereitet: Deshalb werde sie den Dschungel "mit Leichtigkeit überleben", ist sie überzeugt. Damit trifft die 35-Jährige auf eine Truppe, die schon in den ersten Tagen für ordentlich Wirbel sorgt – ganz so, wie es Moderator Twenty4tim (25) vor Staffelstart angekündigt hatte, als er von einer extrem lauten und intensiven Queens-Runde sprach. Wie Nathalie im Gewinner- und Loser-Camp ankommt und ob ihre Kampfansage aufgeht, zeigt RTL+ in den neuen Folgen.

RTL / Benno Kraehahn Der "Reality Queens"-Cast 2026

RTL / Benno Kraehahn / Hintergrund KI-generiert Christina Rusch, "Reality Queens" 2026

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus im Juli 2024