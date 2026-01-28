Ginger Costello kritisiert Ariels Verhalten im Dschungelcamp

Ginger Costello hat ordentlich gegen Ariel ausgeteilt. "Ariel stellt für mich bislang die größte Enttäuschung im Camp dar", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Sie bemängelte vor allem Ariels fehlenden Teamgeist, ständige Konflikte und eine insgesamt negative Stimmung im Lager. Laut Ginger zieht sich dieses Muster auch durch andere Formate, in denen die Reality-TV-Bekanntheit bisher zu sehen war.

Besonders kritisch sieht Ginger, dass Ariel sich stark auf provokantes Verhalten konzentriere und sich ihrer eigenen Grenzen kaum bewusst sei. Am Ende richtet die TV-Bekanntheit ihren Appell direkt an die Sender: Diese müssten künftig genauer hinschauen, ob solche Auftritte noch etwas mit gut gemachtem und unterhaltsamem Reality-TV zu tun hätten. Trotz der Differenzen werden Ariel und Ginger bald zusammen in einem Format zu sehen sein. Beide sind Teil der kommenden Staffel von Reality Queens.

Die Diskussion um Ariels Auftritte im Dschungelcamp kocht seit Tagen hoch. Vor allem ihre lauten Reaktionen während Prüfungen sorgen für Gesprächsstoff, was auch in den sozialen Netzwerken für eine Flut an Kommentaren sorgt. Ehemalige Teilnehmer meldeten sich bereits öffentlich genervt zu Wort. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Ariel im Reality-TV für Diskussionen sorgt. Bereits in vorherigen Formaten, wie Prominent getrennt, polarisierte sie.

Collage: Instagram / gingercostellowollersheim, RTL Collage: Ginger Costello und Ariel

RTL Ariel im Dschungelcamp

RTL / Benno Kraehahn Der "Reality Queens"-Cast 2026