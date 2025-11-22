Das schätzt Bert Wollersheim an Gingers neuem Partner Lukas

Ginger Costello ist frisch verliebt und macht es offiziell: Nach dem Liebes-Aus mit Bert Wollersheim (74) ist an ihrer Seite nun Lukas. Beim Bild-Renntag sprach Bert offen über den neuen Mann an Gingers Seite und zeigte sich versöhnlich. Er berichtete gegenüber Promiflash, dass er bereits Kontakt zu Lukas hatte und die ersten Eindrücke positiv seien. Das Ex-Paar hält demnach weiterhin Kontakt und begegnet sich respektvoll. Genau dieser Ton macht neugierig: Wie nah sind sich die beiden nach der Trennung noch, und wie schlägt sich Lukas im ersten Kennenlernen mit dem Ex?

Im Gespräch mit Promiflash schilderte Bert, dass das erste Kennenlernen am Telefon stattfand und ihn überraschend positiv zurückließ. "Wir haben drei Worte gewechselt am Telefon. Den hat sie mir aufs Auge gedrückt. Und er war sehr höflich, sehr respektvoll. Und er hat gute Manieren, denke ich. Da habe ich mich gefreut drüber", sagte er. Besonders wichtig ist ihm der Umgangston: "Ich wusste ja nicht, was sie für einen Vollpfosten an Land gezogen hat. Er hat gute Manieren und ich liebe Menschen mit guten Manieren. Ich habe auch immer meinem Sohn gesagt, ich bin so stolz auf ihn, weil er gute Manieren hat. Nicht weil er so verteufelt gut aussieht, sondern weil er gute Manieren hat, und ich mag Menschen mit guten Manieren und der Rest wird sich finden", erklärte Bert gegenüber Promiflash. Für Ginger und ihren neuen Partner bedeutet das: Mit höflichem Auftreten können sie bei dem Ex punkten.

Dass die Stimmung nach der Trennung entspannt bleibt, passt zu der persönlichen Dynamik der beiden Reality-TV-Gesichter. Ginger und Bert suchen offenbar den direkten Draht und vermeiden große Distanz, wenn es um neue Lebenskapitel geht. Statt harter Worte setzt der Unternehmer darauf, Werte wie Respekt und gutes Benehmen hochzuhalten – ein Maßstab, den er, wie er betont, auch in der Familie vorlebt. Für Ginger bedeutet das Rückendeckung im Privaten: Sie muss ihren neuen Partner nicht verstecken, sondern kann ihn vorstellen und dabei auf einen zivilen Umgang zählen. Und Lukas startet mit einem Pluspunkt: Er wurde von Anfang an als höflich wahrgenommen – eine kleine, aber persönliche Geste, die in diesem Trio viel ausmacht.

Anzeige Anzeige

Imago Lukas, Ginger Costello und Bert Wollersheim auf dem Frankfurter Oktoberfest 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello und ihr Freund Lukas im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Imago Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim im Juli 2025 in Hamburg