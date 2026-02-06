"Reality Queens" machte Moderator Twenty4tim "sprachlos"

Twenty4tim (25) ist zurück – und diesmal nicht als Kandidat, sondern als Gastgeber: Der Social-Media-Star moderiert die zweite Staffel von Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel, die am 9. Februar bei RTL+ startet. Beim Besuch im Morgenstudio von "Punkt 8" lässt Tim die Zurückhaltung fallen und gibt einen offenen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer erwartet. Er spricht von einer Staffel, die ihn selbst auf dem falschen Fuß erwischt hat, von Momenten, die ihn "sprachlos" machten – und einer Lautstärke, die alles Bisherige sprengt. "Ich habe mich echt gefragt, ob RTL das ausstrahlen darf. [...] Ich war so sprachlos zwischen diesen Damen und habe mich manchmal echt gefragt: 'Was geht hier ab?'", erzählt er.

Im Gespräch schildert der Influencer, wie sehr ihn die Eskalationskurve überraschte. "Das habe ich so noch nicht erlebt", betont Tim und sucht nach Worten, um die Szenerie zu fassen: "Darf man 'asi' sagen?" Als die Moderatoren ihm grünes Licht geben, legt er nach: "Das ist laut, das ist so drüber", und kündigt "sehr, sehr viele Beleidigungen" an. Der Vergleich fällt ihm leicht: ein bisschen Germany's Next Topmodel, nur eben "in your face". Eine Gefahr für Krach sieht Tim in der schieren Gruppendynamik – "so viele Frauen auf einem Haufen" – und gesteht, dass er zugunsten der Reibereien oft einen Schritt zurücktrat: "Manchmal war ich auch einfach mal still und habe nur geguckt", verrät er lachend.

Schon in den ersten Minuten der exklusiven Vorschau auf RTL+ wurde klar: Die Promi-Damen müssen sich auf eine echte Prüfung gefasst machen. Statt Luxus und Glamour gab es für die Teilnehmerinnen Matsch, krabbelnde Tiere und Nächte unter freiem Himmel. Kader Loth (53) brachte es im Teaser auf den Punkt: "Es ist hier richtig hart – härter als das echte Dschungelcamp", sagte sie, während sie ihre eigenen Extensions in der Hand hielt. Auch Christina "Shakira" Rusch (27) stellte sich auf Stress ein: "Es wird ohne Ende knallen." Jenny Elvers (53) ergänzte knapp: "Es wird laut!" Schon in der Preview flog heftige Wortwahl durch die Luft, es wurde gestritten, geweint und taktiert – schonungslose Reality eben.

Anzeige Anzeige

RTL Twenty4tim, "Reality Queens"-Moderator

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Der "Reality Queens"-Cast 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn / Hintergrund KI-generiert Kader Loth, "Reality Queens"-Kandidatin