Ist das der Cast für die neue Staffel von "Reality Queens"?

Paulina Ljubas (29) steht offenbar vor einem überraschenden Comeback: Nach Informationen der Bild soll die Reality-Darstellerin schon bald wieder für eine Show vor der Kamera stehen – obwohl sie erst vor wenigen Wochen öffentlich über Depressionen, "Psychoterror" und ihre Belastung durch TV-Formate gesprochen hatte. Demnach gehört sie wohl zum Cast der kommenden Staffel Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel, in der sich erneut zwölf Reality-Damen den extremen Bedingungen des Dschungels stellen und um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro kämpfen. Hinter den Kulissen ist von einem verlockenden Angebot die Rede, das sie zum Umdenken bewogen haben soll.

Paulina tritt allerdings nicht allein an, sondern reiht sich in eine weibliche Promi-Truppe ein, die es in sich hat: Neben ihr sollen sich Gina-Lisa Lohfink (39), Hati Suarez, Tanja Tischewitsch (36), Christina "Shakira" Rusch (27), Ginger Costello, Kader Loth (53), Ariel, Michelle Daniaux, Cecilia Asoro (29), Jenny Elvers (53) und Arielle Rippegather (35) der harten Dschungel-Herausforderung stellen. Der Mix verspricht reichlich Konfliktpotenzial – schließlich kämpfen die Frauen nicht nur mit Hitze, Insekten und Schlafmangel, sondern auch um ein saftiges Preisgeld. Und es geht auch schon bald los: Die neue Staffel "Reality Queens" startet am 9. Februar und wird von Moderator Twenty4tim (25) begleitet.

Bereits vor drei Monaten hatte RTL offiziell bestätigt, dass Kader Loth bei "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" dabei sein wird. In einer Pressemitteilung kündigte der Sender damals an, dass die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin in der kolumbianischen Wildnis auf Luxus und Komfort verzichtet und sich mit den anderen prominenten Teilnehmerinnen dem knallharten Überlebenskampf stellt. Besonders Teamgeist und Strategie seien gefragt, schließlich winkt am Ende ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Die Reality-Ikone versprach schon früh viele emotionale Momente und spektakuläre Gruppenaufgaben.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Juli 2025

Paramount+ Paulina Ljubas, "Germany Shore"-Star

Imago Gina-Lisa Lohfink beim Box-Event The Ultimate HYPE in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen

IMAGO / Panama Pictures Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit

Imago Tanja Tischewitsch, April 2024

Instagram / christinashakira Christina Rusch, März 2025

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim, TV-Star

Amazon MGM Studios Kader Loth bei "The 50"

RTL Ariel, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Realitystar

Imago Cecilia Asoro, Model

Joyn/Claudius Pflug Jenny Elvers, TV-Persönlichkeit

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Reality-TV-Persönlichkeit