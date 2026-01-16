KI oder Realität? Paddy McGuinness' Abnehmerfolg verblüfft

Komiker Paddy McGuinness (52) hat seine Fans mit einer radikalen Verwandlung verblüfft – so sehr, dass ihm einige prompt künstliche Intelligenz unterstellten. Auf Social Media präsentierte der 52-Jährige die Vorher-Nachher-Fotos seiner Figur, aufgenommen vor und nach der sogenannten 75 Hard Challenge, die er in den vergangenen Wochen durchgezogen hat. In der BBC-Radioshow "The Scott Mills Breakfast Show" erzählte Paddy, wie ihn ausgerechnet Langeweile zu dem strengen Programm brachte, das er komplett in seinem Alltag in England umsetzte – und warum ausgerechnet das "echte" Vorher-Bild von Followern für KI gehalten wurde.

Die 75 Hard Challenge, entwickelt vom US-Unternehmer Andy Frisella, hat es in sich: zwei Workouts am Tag à 45 Minuten, eines davon zwingend draußen, dazu rund viereinhalb Liter Wasser täglich, null Alkohol, eine selbstgewählte Diät und jeden Tag zehn Seiten Sachbuchlektüre. Paddy zog das Programm 75 Tage lang durch und beendete dafür seine Fressorgien aus Bier, Kuchen und Keksen, die ihn zuvor gezielt auf einen körperlich ziemlich unfitten Zustand gebracht hatten. Auf Instagram schrieb er an seine 2,2 Millionen Follower: "Ich kann immer noch nicht glauben, wie sehr ich mich habe gehen lassen." Wie viel Gewicht er genau verlor, behielt er für sich, kündigte aber ein 75-Tage-Zeitraffer-Video an: "Es ist wirklich erstaunlich, was in so kurzer Zeit erreicht werden kann, wenn man den Willen hat."

Privat steckt hinter der neuen Disziplin auch ein Mann, der nach einem turbulenten Abschnitt wieder Struktur in sein Leben bringt. Seit der Trennung von Christine McGuinness ist Paddy nach vielen Jahren Ehe wieder solo unterwegs und tastet sich vorsichtig in einen neuen Alltag mit mehr Freiräumen vor. Während ihn das moderne Datingleben eher irritiert, scheint er in sportlichen Herausforderungen eine klarere Spielwiese gefunden zu haben, in der Regeln, Routinen und Etappenziele den Ton angeben. Auf Social Media teilt der Comedian regelmäßig Einblicke aus seinem Alltag, zwischen Humor, Selbstironie und Momenten, in denen er offen zeigt, wie sehr sich körperliche Veränderungen auch auf seine Stimmung auswirken können – inklusive des ehrlichen Zusatzes, dass beim neuen Sixpack eben auch eine gute Portion Bräune nachgeholfen hat.

Instagram / paddymcguinness Paddy McGuinness, Comedian

Getty Images Paddy McGuinness beim ITV Palooza in der Royal Festival Hall, November 2019

Getty Imags / Gareth Cattermole Paddy McGuinness, Komiker

