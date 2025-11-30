Diese Promihof-Lady ist Nadja Großmann ans Herz gewachsen

Nach ihrem Aus bei der Reality-TV-Show Der Promihof hat Nadja Großmann jetzt verraten, mit wem sich in dem Format eine Freundschaft entwickelt hat und wer sie mit Persönlichkeit und Haltung überzeugt hat. Dabei verriet der Reality-TV-Star in einem Interview mit Promiflash, dass ihr besonders eine Mitbewohnerin ganz besonders ans Herz gewachsen ist: Saskia Beecks (37). Die Darstellerin, die viele aus der Serie "Berlin – Tag & Nacht" kennen, konnte die ehemalige AYTO-Kandidatin vor allem mit ihrer Ehrlichkeit und ihrer positiven Ausstrahlung beeindrucken. "Ich hab sie total ins Herz geschlossen", erklärte Nadja begeistert.

Doch die 37-Jährige war nicht die einzige, die bei der Münchnerin einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Giulia Siegel (51), die Nadja bereits vor der Show gekannt hatte, schätzt sie ebenfalls sehr. Positiv äußerte sie sich auch über Nina Bergfeld und Aurelia Lamprecht. Und das, obwohl Letztere eine enge Freundin von Jennifer Iglesias (27) ist, die nicht unbedingt zu ihren "Lieblingspersonen zählt". Auch ein männlicher Teilnehmer des Projekts hinterließ bei der Germany Shore-Kandidatin Eindruck: Fritz Wagner sei eine echte Bereicherung für die Runde gewesen, wie sie weiter verriet.

Nach ihrem Aus zeigte sich Nadja jedoch zunächst wenig versöhnlich gegenüber ihren Promihof-Mitbewohnern. Im Rückblick auf die Abstimmung und die Gründe für ihr Rauswählen machte sie deutlich, wie sehr sie von der Atmosphäre hinter den Kulissen enttäuscht war. "Rückblickend hat sich meine Meinung über die Reality-Bubble leider bestätigt. Viele dort sind einfach falsch und lassen dich beim ersten Windstoß fallen – nur für ein bisschen Reichweite und Fame", erklärte sie gegenüber Promiflash. Die Reality-TV-Szene zeichnete sie dabei als eine Welt voller schneller Allianzen und großer Enttäuschungen, in der Aufrichtigkeit selten sei.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Nadja

Saskia Beecks bei der Glow 2018

RTLZWEI Cosimo Citiolo, Aurelia Lamprecht, Nina Reh und Nadja Großmann in "Der Promihof"