"Kleines Würstchen": Das hält Nadja wirklich von Juliano

Schon zum Auftakt von Germany Shore bekamen Nadja Großmann und Juliano Fernandez sich heftig in die Haare. Vor allem Nadja platzte ordentlich der Kragen. Gegenüber Promiflash erklärt sie jetzt, warum der Partysänger sie so wütend machte. "Juliano ist ein Macho, der ein ganz bestimmtes Idealbild einer Frau im Kopf hat. Frauen, die diesem Bild nicht entsprechen, behandelt er herablassend und spricht abwertend über sie – dieses Verhalten hat mich wirklich von Sekunde eins genervt", meint die TV-Bekanntheit. Sie kenne Juliano schon länger, allerdings habe sie ihn fernab der Kameras anders kennengelernt. Auch, dass er mehrfach betonte, er brauche Shows wie "Germany Shore" gar nicht, sei für Nadja widersprüchlich: "Fakt ist: Juliano stellt sich gerne größer dar, als er ist. In meinen Augen ist er ein armes, kleines Würstchen, das dringend Bestätigung von außen sucht."

Zudem glaubt Nadja, Juliano ärgerte es, dass zu dem Zeitpunkt keine der Frauen richtiges Interesse an ihm zeigte. Sie ist sicher, dass er sich vor allem von ihr mehr erhofft habe. Da sie aber nicht wollte, sei sein Ego gekränkt gewesen. "Weil das nicht geklappt hat, musste er wohl eine andere Strategie fahren, um Sendezeit zu bekommen. Also hat er sich in jeden Konflikt eingemischt, Worte verdreht oder sogar Dinge erfunden, nur um die Stimmung weiter anzuheizen. Als ich ihn schließlich mit einer Lüge konfrontiert habe – vor allem auf das Wort 'H*rentochter' – hat er es zunächst abgestritten, dann versucht, seine Aussage umzudeuten", erklärt die Promihof-Teilnehmerin. Julianos "typische Reaktion" sei es dann, laut zu werden und "Frauen zu unterdrücken": "Aber nicht mit mir. Ich bin laut geworden und habe ihn auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt."

Der Streit zwischen Nadja und Juliano wurde durch die vorherige Auseinandersetzung zwischen Honey und Elia ausgelöst. Juliano kam nach draußen, wo Elia zusammen mit Nadja saß und erzählte, dass Honey sich als "H*rentochter" bezeichnete. Die beiden Mädels verstanden, dass Honey Elia so nannte. Nadja warf Juliano mehrfach vor, die Worte zu verdrehen, nachdem er klargestellt hatte, das so nicht gesagt zu haben. Was sie aber so richtig wütend zu machen schien, war die Tatsache, dass Juliano sie mehrfach mit groben Sätzen wie "Halt die Schnauze" zum Schweigen bringen wollte. Und die Auseinandersetzung der beiden scheint noch nicht ausgestanden. Im Interview mit Promiflash kündigte Juliano an, dass das erst der Anfang gewesen sei: "Das war aber nur ein Bruchteil der Streitigkeiten, die in den weiteren Folgen noch kommen werden. Der Streit zwischen Nadja und mir wird hochgradig eskalieren."

Instagram / nadja__1406, STAR-MEDIA / Imago Collage: Nadja Großmann und Juliano Fernandez

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, August 2025

Paramount+ Pressebereich Juliano Fernandez bei "Germany Shore" 2025

