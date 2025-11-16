So reagiert Nadja Großmanns Familie auf "Promihof"-Auftritt

Nadja Großmann musste sich in der aktuellen Staffel von Der Promihof geschlagen geben und schied nur knapp aus dem Reality-TV-Format aus. In einem exklusiven Interview mit Promiflash blickt sie nun auf ihre Teilnahme zurück und erzählt, wie ihre Familie und Freunde auf ihren Auftritt reagierten. "Meine Liebsten sind stolz auf mich", erklärte sie selbstbewusst. "Ich habe mich nie verbogen, habe keine Allianzen gebraucht und mich auch nicht wie ein Fangirl an irgendjemanden geklammert – im Gegensatz zu anderen Ü30-Damen im Haus."

Trotz ihres Ausstiegs ist Nadja mit der Ausstrahlung zufrieden, räumt aber ein, dass sie sich rückblickend in manchen Situationen anders verhalten hätte. "Ich bereue nur, dass ich anfangs zu nett zu gewissen Leuten war, die es einfach nicht verdient haben", erzählt sie. Besonders Cosimo (44), einer ihrer Mitstreiter, habe sie enttäuscht. "Cosimo hat mir sogar die Hand gegeben und versprochen, alles sei okay – und hat mich dann trotzdem verkauft", betont sie im Promiflash-Interview. Hätte sie alles noch einmal machen können, wäre sie schlagfertiger aufgetreten: "Rückblickend hätte ich mehr Krawall machen sollen. Ich bin schließlich nicht bei 'Der Promihof' gewesen, um neue Freundinnen zu finden."

Nadja, die bereits in Reality-Formaten wie Love Fool oder The Power zu sehen war, ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Diese klare Haltung schätzen offenbar auch ihre Freunde und ihre Familie, die stolz darauf sind, wie sie sich im Wettbewerb präsentiert hat. So fasst Nadja zusammen: "Ich stehe zu meiner Meinung und bin froh, dass ich sie offen vertreten habe." Es bleibt abzuwarten, was für Nadja jetzt als Nächstes ansteht – ihre Fans sind jedenfalls gespannt, in welchem Format sie sie wiedersehen werden.

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, August 2025

RTLZWEI Nadja Großmann und Cosimo Citiolo in "Der Promihof"

RTLZWEI Nadja Großmann bei "Der Promihof"