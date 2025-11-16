Nach Promihof-Zoff: Hatten Pinar und Nadja eine Aussprache?

Zwischen den Reality-TV-Stars Nadja Großmann und Pinar Sevim flogen im Format Der Promihof ordentlich die Fetzen – und das kurz vor Nadjas Ausstieg aus der Show. In einem Interview mit Promiflash klärte sie jetzt, ob es nach dem Streit noch zu einer Aussprache zwischen den beiden gekommen ist: "Nein – und die wird es auch nicht geben", erklärte Nadja entschieden. Dabei ließ sie kein gutes Haar an Pinar. "Ich bin menschlich von ihr enttäuscht, und da gibt es für mich keinen Weg zurück."

Nadja wirft Pinar vor, auf dem Hof eher auf Taktik als auf Ehrlichkeit gesetzt zu haben: "Wenn jemand eine taktische Allianz über eine ehrliche Bekanntschaft stellt – Freundschaft wäre hier sogar zu viel gesagt – zeigt das für mich nur, wie fake die Person wirklich ist", erklärt Nadja Promiflash und fügt hinzu: "Das hat für mich nichts mit Strategie zu tun – das ist einfach realitätsfern und falsch." Beide Frauen kannten sich bereits vor der Show und verstanden sich zu Beginn gut, doch während der Staffel nahm alles eine andere Richtung. Beim großen Ausmisten kam es schließlich zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Pinar, bevor Cosimo die Entscheidung fällte und Nadja gehen musste.

Abseits des Zoffs verbindet die beiden vor allem ihre Karriere in der Reality-Welt. Pinar ist dem Publikum aus Formaten wie Kampf der Realitystars für ihre direkte Art bekannt. Nadja nimmt ebenfalls kein Blatt vor den Mund, wie sie in Shows wie Are You The One – Reality Stars in Love oder The Power bewiesen hat. Ob der Zoff zwischen den beiden Frauen auch nach der Show noch ein Thema bleibt, bleibt nun abzuwarten. Eine Versöhnung scheint jedoch in nächster Zeit wohl kaum realistisch.

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Nadja Großmann und Pinar Sevim

RTLZWEI Realitystar Pinar Sevim in "Der Promihof"

RTLZWEI Nadja Großmann bei "Der Promihof"