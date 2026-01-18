"Der König der Löwen"-Mitregisseur Roger Allers verstorben

Disney trauert um Roger Allers (†76): Der Mitregisseur von "Der König der Löwen" ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Bestätigt wurde die Nachricht von Produzent Dave Bossert, der die traurigen Zeilen auf Facebook teilte. Er schrieb, sie hätten erst in der vergangenen Woche noch E-Mails ausgetauscht, während Roger durch Ägypten reiste. "Ich bin zutiefst betrübt über die Nachricht, dass unser Freund Roger Allers seine nächste Reise angetreten hat", heißt es und lautet unter anderem: "Roger war ein außergewöhnlich begabter Künstler und Filmemacher, eine echte Säule der Renaissance der Disney-Animationsfilme."

Roger war zunächst als Story-Artist für Disney tätig, unter anderem bei "Oliver & Co.", Arielle, die Meerjungfrau und "Bernard und Bianca im Känguruland", bevor er als Head of Story "Die Schöne und das Biest" mitformte. Den großen Durchbruch feierte er 1994 als Co-Regisseur von "Der König der Löwen" an der Seite von Rob Minkoff. Auch nach dem Kinoerfolg blieb sein Einfluss spürbar: Er war eng in die Broadway-Adaption und die internationalen Tour-Versionen eingebunden. Später wirkte der Animator und Regisseur an "Lilo & Stitch", "Peter Pan: Neue Abenteuer in Nimmerland" und "Der König der Löwen 3 – Hakuna Matata" mit, zudem an externen Projekten wie "Jagdfieber" und "The Prophet". Für das Broadway-Musical erhielt Roger eine Tony-Nominierung für das Beste Buch eines Musicals, während die Show selbst den Tony als Bestes Musical gewann.

Bis heute gelten die "König der Löwen"-Filme als Meisterwerk, das sogar große Hollywoodstars tief bewegte. So zeigte sich Jason Momoa (46), bekannt aus Game of Thrones und Aquaman, bei einer privaten Geburtstagsvorführung des Remakes für seine Tochter Lola ungewohnt emotional. "Danke, dass ihr mich vor einer Gruppe von Kindern mehrmals zum Weinen gebracht habt", schrieb der Schauspieler damals auf Instagram an das Filmstudio.

United Archives GmbH Szene aus "Der König der Löwen"

Getty Images Rob Minkoff, Roger Allers und Tom Schumacher mit Timon und Rafiki, November 2002

Getty Images Roger Allers bei der 25-Jahre-Vorführung von "Die Schöne und das Biest", Mai 2016