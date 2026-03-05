Diese Filme & Serien gibt es ab März bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video hat sein umfangreiches Programm für den März 2026 enthüllt und wartet mit einer Vielzahl spannender Neuzugänge auf. Zu den größten Highlights im Serienbereich zählt "Young Sherlock", in der Hero Fiennes Tiffin (28) in die Rolle des jungen Meisterdetektivs schlüpft und ab dem 4. März zu sehen sein wird. Ebenfalls mit Spannung erwartet wird "Scarpetta", in der Weltstar Nicole Kidman (58) ab dem 11. März als Forensikerin ermittelt. Krimifans können sich zudem auf die zweite Staffel von "Deadloch" freuen, die am 20. März startet. An demselben Tag geht auch "Company Retreat" an den Start, das neue Projekt der Macher hinter dem gefeierten Comedy-Format "Jury Duty".

Ein weiteres besonderes Highlight ist die Serie "Bait", die ab dem 25. März verfügbar sein wird. Darin spielt Riz Ahmed einen Schauspieler, der unbedingt der nächste James Bond werden möchte – ein humoristischer Blick auf das laufende 007-Casting. Auch die Bibel-Serie "House of David" kehrt am 27. März mit ihrer zweiten Staffel zurück. Im Filmbereich wartet der Streamingdienst mit zahlreichen Klassikern auf: Neben "Rain Man" und "Wie ein wilder Stier" können sich Abonnenten über gleich vier "Madagascar"-Filme freuen, die zwischen dem 6. und 20. März ins Programm kommen. Ende des Monats folgen dann noch beide "Zoolander"-Teile sowie "The Menu".

Prime Video baut sein Angebot kontinuierlich aus und setzt dabei auf eine Mischung aus Eigenproduktionen und lizenzierten Inhalten. Der Streamingdienst hatte bereits im Februar mit neuen Serien wie "Alex Cross" und der Rückkehr von Bastian Pastewka (53) für Aufmerksamkeit gesorgt. Am 14. Mai steht dann mit der siebten Staffel von "LOL: Last One Laughing" ein weiteres Highlight an, bei dem erneut zehn Comedians und Promis unter der Moderation von Michael "Bully" Herbig (57) versuchen werden, sechs Stunden lang nicht zu lachen.

