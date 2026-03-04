Im vierten Monat: Jeanette Biedermann wird erstmals Mama

Jeanette Biedermann (46) wird zum ersten Mal Mutter. Die Sängerin und Schauspielerin ist schwanger und bereits im vierten Monat, wie Bild berichtet. Am Mittwoch wurde die Künstlerin auf dem Weg in ein TV-Studio gesichtet, wobei sich unter ihrem T-Shirt ein deutlich sichtbares Babybäuchlein abzeichnete. Dabei trug sie einen offenen Mantel, telefonierte fröhlich und genoss die ersten Sonnenstrahlen des Tages. Vater des Kindes ist ihr Freund Sebastian, der zum ersten Mal vor etwa einem Jahr an ihrer Seite in der Öffentlichkeit auftauchte, als Jeanette bei der RTL-Show Let's Dance mitmachte. Damals saß er im Publikum und feuerte sie von dort aus an.

Die 46-Jährige soll rundum glücklich über die kommende Mutterschaft sein und ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen. Aufgrund ihres Alters gilt die Schwangerschaft zwar medizinisch als Risikoschwangerschaft, doch die Freude auf das Baby überwiegt bei der werdenden Mutter. Ihr Kinderwunsch besteht schon seit vielen Jahren. Bereits 2003 hatte sie in einem Interview erklärt, dass sie gern Mama werden würde und am liebsten einen Jungen und ein Mädchen hätte. Für das Baby würde sie auch eine Gesangspause einlegen und erst einmal nur Mama sein, sagte sie damals. Ihre Ehe mit Musikproduzent und Gitarrist Jörg Weißelberg (57) blieb kinderlos, doch die beiden sind nach ihrer Trennung freundschaftlich verbunden und arbeiten weiterhin beruflich zusammen.

Die Künstlerin hatte ein turbulentes Jahr hinter sich. Nach der Trennung von Jörg musste sie nicht nur den Schmerz über das Liebes-Aus, sondern auch den Verlust ihrer geliebten Katze Shiva verkraften. "Ich habe viel durchgemacht und wurde sehr im 'Loslassen' geprüft. Ich habe mühsam alle Teile wieder zusammengefügt und entschieden, dass jetzt ein neues Leben beginnt. Ich schaue nach vorn und nicht mehr zurück. Ich habe mein Lachen wiedergefunden", erzählte sie damals gegenüber Bild. Trotz aller Rückschläge fand sie die Kraft, an der RTL-Show "Let's Dance" teilzunehmen und einen Neuanfang zu wagen. Auch beruflich ging es für die Schauspielerin bergauf. Nach einer längeren Pause vom Fernsehen feierte sie ein Comeback in der ARD-Serie In aller Freundschaft.

Anzeige Anzeige

Imago Jeanette Biedermann, August 2024

Anzeige Anzeige

Imago Jeanette Biedermann, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jörg Weißelberg und Jeanette Biedermann im Februar 2007 in Berlin

Anzeige