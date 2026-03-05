Ex-Butler sicher: Leben am Hof würde mit Lady Di anders sein

Prinzessin Dianas (†36) ehemaliger Butler Paul Burrell (67) ist überzeugt: Wäre die verstorbene Prinzessin in der heutigen Zeit ins Königshaus gekommen, hätte sie es viel leichter gehabt. Der 67-Jährige, der Diana über viele Jahre begleitete und von ihr als ihr "Fels" bezeichnet wurde, äußerte sich nun in dem Buch "King Charles: Kein Mann der zweiten Reihe" von Adelsexpertin Lisbeth Bischoff zu diesem Gedankenspiel. Diana sei damals "zu unerfahren, zu anders, zu erfrischend, zu innovativ für diese Zeit gewesen", erklärt Paul. Während Königin Elizabeth II. und das übrige Königshaus es nicht gewöhnt gewesen seien, Veränderungen zuzulassen, sei Charles' damalige Ehefrau zu progressiv gewesen.

Die "Königin der Herzen" verkörperte einen menschlichen und nahbaren Teil der Monarchie, der bei den Menschen auf große Begeisterung stieß. Doch genau diese Andersartigkeit sorgte am Hof für Tuscheleien, wie Paul Burrell berichtet. Diana trug weder Handschuhe noch Hüte besonders gern und zeigte sich ihren Fans sehr nah. "Ma'am, sie berührt Menschen. Sie wird sich mit etwas anstecken", hätten Hofangestellte laut ihrem Butler über Diana zur Königin gesagt. Das Weglassen der Handschuhe verstärkte nicht nur die Gefahr, Bakterien einzuschleppen, sondern setzte sich auch über die symbolische Bedeutung des Accessoires hinweg, das einen Respektabstand zwischen Royal und Untertan symbolisieren sollte.

Heute zeigt sich die königliche Familie deutlich zugänglicher und moderner. Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) stehen für eine neue Generation britischer Royals, die sich bodenständiger und nahbarer präsentiert. Die beiden zeigen sich regelmäßig kontaktfreudig mit Fans, äußern sich emotional gegenüber der Presse und teilen auf Instagram persönliche Botschaften. Kate trägt kaum noch Handschuhe und hat sich den Titel der Prinzessin von Wales zu eigen gemacht, den zuvor Williams Mutter trug. Viele dieser Dinge hatte Diana bereits damals angestoßen, doch die Zeit war einfach noch nicht reif dafür.

Getty Images Wachsfigur von Prinzessin Diana im "Revenge Dress" bei der Enthüllung im Musée Grévin in Paris am 20. November 2025

Getty Images Paul Burell, Butler von Prinzessin Diana

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte