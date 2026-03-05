Megan Thee Stallion feiert Debüt mit "Moulin Rouge"-Musical

Megan Thee Stallion (31) wagt sich auf neues Terrain: Die dreifache Grammy-Gewinnerin gibt ihr Broadway-Debüt in "Moulin Rouge! The Musical". Wie die Produzenten jetzt bekannt gaben, wird die Rapperin ab dem 24. März die Rolle des Impresarios Zidler übernehmen und damit als erste Darstellerin in dieser Rolle auf der Bühne stehen. Acht Wochen lang wird Megan im Al Hirschfeld Theatre zu sehen sein, bevor ihre streng limitierte Engagement-Periode am 17. Mai endet. "Auf die Broadway-Bühne zu treten und dem Team von 'Moulin Rouge! The Musical' beizutreten, ist eine absolute Ehre", erklärte die Musikerin in einem Statement laut Just Jared.

Für Megan bedeutet der Ausflug ins Theater eine völlig neue Herausforderung. "Ich habe immer daran geglaubt, mich kreativ weiterzuentwickeln, und Theater ist definitiv eine neue Gelegenheit, die ich mit Begeisterung annehme", sagte sie weiter. Broadway verlange ein anderes Level an Disziplin, Vorbereitung und Erzählkunst, doch sie sei bereit für die Herausforderung und könne es kaum erwarten, dass ihre Fans, die sie liebevoll "Hotties" nennt, eine neue Seite von ihr sehen. Produzentin Carmen Pavlovic zeigte sich begeistert über die Besetzung und kündigte an, dass sogar Musik aus Megans eigenem Katalog in die Show einfließen werde.

Gerade erst hatte Megan ihre Fans mit luxuriösen Geburtstagserlebnissen begeistert. Sie hatte ihren Ehrentag Anfang Februar gemeinsam mit ihrem Freund Klay Thompson auf den Britischen Jungferninseln verbracht. Bei Strandtagen, Bootstouren und einem edlen Dinner zeigte sich die Rapperin auf Instagram in glamourösen Outfits. "Oh Mann, ich war nicht bereit, dass dieser Geburtstagstrip vorbei ist. Wir hatten definitiv eine gute Zeit. Danke, Baby", schwärmte sie damals. Als Highlight des Urlaubs posierte sie schließlich strahlend neben einem babyblauen Bentley Mulsanne – ein Geschenk, das perfekt zu ihrer Lieblingsfarbe passte.

Getty Images Megan Thee Stallion bei der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York

Getty Images Megan Thee Stallion auf dem roten Teppich bei der Gold House 4th Annual Gold Gala in Los Angeles, Mai 2025

Instagram / theestallion Meghan Thee Stallion, 2026