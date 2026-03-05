Sechs Versuche: Zach Braff erinnert sich an "Scrubs"-Anfänge

Zach Braff (50) blickt auf seine bescheidenen Anfänge als Schauspieler zurück, bevor er mit der Kultserie "Scrubs" seinen großen Durchbruch feierte. Der Darsteller des Dr. J.D. Dorian erinnerte sich jetzt im Gespräch mit Variety an die Zeit, in der er sich mit mehreren Jobs über Wasser halten musste. "Ich trug eine beige Tunika, servierte französisch-vietnamesisches Essen und wurde oft angeschrien, dass wir kein Brot anbieten", erzählte er über seinen Restaurantjob. Für die Rolle seines Lebens musste Zach nicht weniger als sechs Mal zum Vorsprechen erscheinen, bevor er schließlich die Zusage erhielt. Die Erinnerung an den entscheidenden Moment ist ihm bis heute präsent, denn er befand sich ausgerechnet in einem Restaurant, als sein Agent ihn anrief und ihm die frohe Botschaft überbrachte.

Die Wartezeit zwischen der Zusage und dem tatsächlichen Beginn der Dreharbeiten war für den Schauspieler eine besondere Herausforderung. "Ich erinnere mich an die Wartezeit dazwischen, vom Moment, als ich erfuhr, dass ich die Rolle bekommen habe, bis wir mit den Dreharbeiten begannen. Es war eine so lange Wartezeit, ich hatte damals kaum Geld, und ich dachte nur: 'Das muss jetzt endlich losgehen'", verriet Zach gegenüber dem Magazin. Seine Geduld wurde belohnt, denn ab 2001 verkörperte er neun Staffeln lang die Figur des J.D., bevor sich die Serie 2010 vorerst von den Bildschirmen verabschiedete. Der anhaltende Erfolg der Show überrascht ihn noch immer: "Ich hätte nie gedacht, dass die Nachfrage noch so viele Jahre später anhält und dass 'Scrubs' immer noch ein so weltweites Publikum hat."

Nach dem Ende der Originalserie machte sich Zach auch als Regisseur von Indie-Filmen wie "Garden State" einen Namen. Während der Coronapandemie startete er gemeinsam mit seinem "Scrubs"-Kollegen Donald Faison (51) den Podcast "Fake Doctors, Real Friends", in dem die beiden über die Serie sprechen. In den USA ist nun das Revival der Kultserie an den Start gegangen, und auch deutsche Fans müssen nicht mehr lange warten. Ab dem 25. März können hierzulande die neuen Folgen bei Disney Plus gestreamt werden, wo auch die Originalserie verfügbar ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zach Braff, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Scrubs"-Hauptdarsteller Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Faison, Sarah Chalke und Zach Braff im November 2018