Schade: Für diese GNTM-Kandidaten ist die Reise jetzt vorbei

Bei Germany's Next Topmodel steht der Entscheidungswalk an – und der hat es in sich. Die Kandidaten müssen diesmal nicht nur laufen, sondern auch eine komplexe Choreografie meistern. Choreografin Nikeata Thompson (45), eine langjährige Freundin und Kollegin von Heidi Klum (52), die schon seit vielen Staffeln Teil der Show ist, bereitet die Male Models auf die Herausforderung vor. Die Choreografie führt die Jungs quer durch den Raum, verschiedene Posen erfordern viel Konzentration – ein großes Problem für einige der Laufsteg-Newbies. Dass am Ende des Catwalks der italienische Schauspieler Michele Morrone (35) wartet und als Gastjuror gemeinsam mit Heidi und Nikeata die Bewertung übernimmt, steigert die Aufregung der Kandidaten noch einmal.

Trotzdem bleibt Coach Nikeata positiv. "Menschen, die mit Choreos nichts am Hut haben, sind mit den Augen überall – aber sie stellen sich gut an. Sie sind konzentriert und merken sich die Schritte ziemlich schnell", lobt sie. Ibo macht den Anfang, zeigt sich selbstbewusst und cool. Damit kann er Heidi und die Gastjuroren überzeugen: Er bekommt sein Foto sofort in die Hand gedrückt und ist damit eine Runde weiter. Allerdings läuft es nicht bei allen so glatt. Vyvian, Denzel, Lukas, Yannek, Felix, Benjamin und Godfrey müssen zittern. Am Ende entscheidet sich Heidi gegen Denzel und Vyvian – die beiden bekommen kein Foto und müssen die Show verlassen.

Beide Kandidaten sind sichtlich enttäuscht – ihr Traum vom Modelleben ist nun geplatzt. Für die übrigen Kandidaten geht es allerdings weiter auf der großen Reise bis zum Titel "Germany's Next Topmodel 2026". Neben den fünf Wackelkandidaten, die noch eine Chance bekommen haben, sind auch Jill, Adrian, Boureima, Carsten, Cenk, Jayden, Luis, Louis, Alexavius und Tony weiterhin dabei. Sie meisterten den anspruchsvollen Walk auf Anhieb, genauso wie Ibo, und durften sich ohne weitere Umschweife über das Ticket in die nächste Runde freuen.

ProSieben / Daniel Graf Heidi Klum, Michele Morrone und Nikeata Thompson bei "Germany's Next Topmodel"

ProSieben / Daniel Graf Nikeata Thompson coacht die Male Models bei "Germany's Next Topmodel"

ProSieben / Daniel Graf "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Vyvian

ProSieben / Daniel Graf "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Denzel

