Keine Eile für Kinder: Kendall Jenner genießt ihr Leben

Kendall Jenner (30) hat aktuell andere Prioritäten als Nachwuchs. In einem Interview mit Vogue France erklärte das Model, dass sie sich zwar Kinder wünsche, aber noch nicht bereit dafür sei. "Ich möchte welche haben, aber nicht sofort. Ich möchte sicherstellen, dass ich ihnen viel Zeit widmen kann, und im Moment bin ich noch zu beschäftigt", verriet die 30-Jährige dem Magazin. Während ihre Geschwister Kourtney Kardashian (46), Kim Kardashian (45), Khloé Kardashian (41), Rob Kardashian (38) und Kylie Jenner (28) längst Eltern geworden sind, konzentriert sich Kendall vorerst auf sich selbst und ihre Karriere.

Für das Jahr 2026 hat sich die Influencerin vorgenommen, das Leben zu genießen. "Das Wichtigste wird sein, mir selbst treu zu bleiben und weiterhin eine gute Zeit zu haben. Es klingt vielleicht wie ein Klischee, aber es ist mir sehr wichtig", erklärte sie ihre Ziele. In dem Interview betonte die Laufstegschönheit, dass sie ihre Dreißiger anders angehen möchte als die wilden Zwanziger. "Als ich 20 war, war ich zu gestresst und die ganze Zeit nur unterwegs", blickte sie zurück. Jetzt wolle sie sich mehr auf sich selbst fokussieren und bewusster leben. Dazu gehört auch, dass sie ihre Babypläne klar in die Zukunft verschiebt. Gegenüber dem Wall Street Journal sagte Kendall bereits im vergangenen Jahr über die Familiengründung: "Ich freue mich auf diese Zeit in meinem Leben. Ich weiß nur, dass es noch nicht jetzt ist."

Ganz aus dem Kopf ist das Thema Familie aber nicht – im Gegenteil. In dem Podcast "In Your Dreams With Owen Thiele" plauderte Kendall kürzlich aus, dass sie schon eine Liste mit Babynamen führt. Anders als ihre Geschwister will sie dabei auf eher klassische Vornamen setzen. "Ich liebe einen guten, normalen Namen. Einen schönen, normalen Namen", sagte sie und machte klar, dass ausgefallene Varianten wie North oder Stormi für sie keine Option sind: "Ich bin so darüber hinweg. Ich finde das Ganze mit den Namen irgendwie lächerlich." Wenn es irgendwann so weit ist, soll sich auch ihr Wohnort ändern: Kendall kann sich vorstellen, mit ihrer zukünftigen Familie Los Angeles zu verlassen. Bis dahin bleibt sie aber vor allem eines: stolze Tante von 13 Kardashian-Kindern.

Imago Kendall Jenner bei der L’Oréal Paris Women of Worth Celebration 2025 in Los Angeles

Instagram / khloekardashian Khloé und Kim Kardashian mit ihren Kindern und Mutter Kris Jenner

Instagram / kendalljenner Model Kendall Jenner mit ihrem Neffen Aire Webster