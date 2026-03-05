Seine Fans feiern es: Neuer Schwung für Gil Ofarims Musik

Dschungelkönig Gil Ofarim (43) sorgt bei seinen Fans für Gänsehautmomente im Netz. Der Sänger teilte jetzt auf Instagram einen Ausschnitt seines Songs "Pierrot" aus dem Jahr 2020 und erinnerte damit seine Follower an eine ganz besondere Nummer aus seinem Repertoire. In der Beitragsunterschrift zitierte Gil emotional aufgeladene Zeilen aus dem Liedtext: "Ich tanz, wenn's muss. Mit dem Schädel unterm Arm. Und Schmerz im Fuß. Da sind Leute, die drauf hoffen und die alles drauf setzen. Die kann ich nicht enttäuschen, die will ich nicht verletzen. Die warten nicht, das wollen die nicht. Auf mich. Auf den alten Pierrot." Die bewegenden Worte trafen bei seinen Fans offenbar einen Nerv.

In den Kommentaren unter dem Post zeigten sich die Follower begeistert von Gils Musik. "Warum kannte ich deine Musik früher nicht? Liebe sie jetzt und mein Freund und meine Tochter auch inzwischen", schrieb ein Fan. Ein anderer Nutzer gestand: "Das ist der Song, wo ich beim Zuhören immer mit den Tränen kämpfen muss und ich denke, vielen geht es so wie mir." Die Reaktionen zeigen, dass der Song auch Jahre nach seiner Veröffentlichung nichts von seiner emotionalen Kraft verloren hat und offenbar auch neue Hörer erreicht.

Nach seinem Sieg im Dschungelcamp scheint Gil, der Anfragen für erotische Hörbücher bekam, nicht nur privat, sondern auch musikalisch wieder im Aufwind zu sein. Der zweifache Vater hatte zuletzt angekündigt, mit seiner Dschungelgage und der Gewinnsumme von 100.000 Euro nach München zurückzukehren, um mehr Zeit mit seinen beiden Kindern verbringen zu können. Dass seine Musik nun wieder verstärkt in den Fokus rückt und sowohl alte als auch neue Fans begeistert, dürfte den Musiker zusätzlich freuen. Die zahlreichen positiven Kommentare zeigen, dass Gil mit seinen ehrlichen und tiefgründigen Texten die Herzen seiner Hörer berührt.

Imago Gil Ofarim bei der Abreise zum Dschungelcamp am Flughafen Frankfurt am Main, 16.01.2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Imago Gil Ofarim am Flughafen Frankfurt nach der Rückkehr der Dschungelcamp-Kandidaten, 11. Februar 2026