Epstein machte Charles für Andrews Jobverlust verantwortlich

Jeffrey Epstein (†66) soll ausgerechnet am Tag von Andrew Mountbatten Windsors (66) erzwungenem Rückzug als britischer Handelsgesandter mit dem Finger auf den heutigen König gezeigt haben. In E-Mails, die nun aus den sogenannten Epstein Files hervorgegangen sind, schrieb der verurteilte Sexualstraftäter am 21. Juli 2011: "Ich nehme an, er weiß, dass das Charles' Werk ist." Gemeint war König Charles III. (77), damals noch Prinz von Großbritannien. Die Nachricht entstand, als öffentlich wurde, dass Andrew nach zehn Jahren sein Amt als Sonderbeauftragter für internationalen Handel und Investitionen niederlegt – vor dem Hintergrund massiver Kritik an seiner Freundschaft zu Epstein.

Aus den Unterlagen des US-Justizministeriums geht hervor, dass Epstein den ganzen Tag über mit Bekannten über Andrews Jobverlust korrespondierte. Auf den Hinweis eines Kontakts, es gebe "jede Menge TV-Berichte über PA" – womit offenbar Andrew gemeint ist – und große Beiträge über ihn selbst, reagierte der Unternehmer mit weiteren Einschätzungen. In einer Mail schrieb er: "Ich bin sicher, das ist gut für ihn, er wird jetzt frei sein." Einen Artikel über Andrews Rücktritt leitete Epstein zudem an Ghislaine Maxwell (64) weiter, die knapp mit "warum?" antwortete. Epstein erklärte daraufhin: "Ich glaube, er will Geld verdienen." Die E-Mails gehören zu rund drei Millionen Dateien, die einen Einblick in private Gespräche aus jener Phase geben, als Andrews enge Verbindung zu Epstein weltweit in den Fokus geriet.

Für Andrew, der nach seinem Ende bei der Royal Navy 2001 den prestigeträchtigen Handelsjob übernommen hatte, markierte der Rückzug den Beginn eines tiefen Absturzes. Über Jahre baute der Royal als offizieller Vertreter des Vereinigten Königreichs internationale Kontakte auf und legte dabei einen kostspieligen Reisestil an den Tag, der ihm den Spitznamen "Air Miles Andy" einbrachte. Inzwischen steht der 66-Jährige im Zentrum eines möglichen Amtsmissbrauchsskandals: Er wurde wegen des Verdachts festgenommen, während seiner Zeit als Handelsgesandter vertrauliche Informationen an Epstein weitergegeben zu haben, und musste sich stundenlangen Vernehmungen stellen. Parallel dazu hat das britische Parlament die Freigabe von Dokumenten zu seiner Ernennung und Amtsführung gebilligt – ein weiterer Schritt hin zu mehr Transparenz rund um die Verbindungen zwischen dem Royal, dem verstorbenen Unternehmer und den höchsten Kreisen des britischen Establishments.

Collage: Imago, Getty Images Collage: Jeffrey Epstein, Ex-Prinz Andrew und König Charles III.

Getty Images Prinz Andrew und König Charles im Juni 2015

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor bei der Totenmesse für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral, September 2025