Vogue Williams hat den Antrag von Ehemann Spencer gehasst

Vogue Williams (40) hat in einer Episode des Podcasts "My Therapist Ghosted Me" offen über den Heiratsantrag ihres Ehemannes Spencer Matthews (37) gesprochen und dabei ein überraschendes Geständnis gemacht. Die Reality-Bekanntheit verriet im Gespräch mit ihrer engen Freundin Joanne McNally, dass sie es "hasst", Darsteller nach einer Show zu treffen, weil sie sich dabei fühle, als würde sie deren Raum eindringen. Genau das musste sie jedoch erleben, als Spencer ihr im Januar 2018 nach einer Vorstellung von König der Löwen im Londoner West End einen Antrag machte. "Ich habe es gehasst, die Leute nach einer Show zu treffen, weil ich einfach das Gefühl habe, wirklich in ihren Raum einzudringen", erklärte Vogue und beschrieb die Situation als äußerst unangenehm für sich.

Spencer hatte ursprünglich geplant, Vogue während der Aufführung auf der Bühne einen Antrag zu machen – doch Disney machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen stellte er ihr die Frage nach der Show. "Spenny wollte mir einen Antrag machen, während er auf der Bühne war, aber Disney musste erklären, dass es eine Live-Performance ist, für die die Leute bezahlt haben, also kann man sie nicht für seinen Antrag unterbrechen", erzählte die 40-Jährige. Joanne bezeichnete die Entscheidung, sich bei "Der König der Löwen" zu verloben, als "so eine wilde Wahl", doch Vogue erklärte, dass das Musical Spencers Lieblingsfilm sei und es deshalb für ihn Sinn ergebe – auch wenn es nicht in ihren eigenen Top-5-Disney-Filmen sei.

Die beiden hatten sich 2017 bei den Dreharbeiten zur Channel-4-Show "The Jump" kennengelernt. Vogue gab zu, dass sie Spencer anfangs nicht attraktiv fand und dachte, sie würden nur gute Freunde werden. Erst nach mehreren Anläufen gelang es dem ehemaligen "Made in Chelsea"-Star, ihr Herz zu erobern. Nur wenige Monate nach Beginn ihrer Beziehung folgte dann der Antrag, und im Juni 2018 heirateten die beiden auf dem Glen Affric-Anwesen von Spencers Familie in Schottland. Heute sind Vogue und Spencer Eltern von drei gemeinsamen Kindern und führen eine glückliche Ehe – trotz des etwas ungewöhnlichen Starts ihrer Verlobung.

Anzeige Anzeige

Stuart C. Wilson/Getty Images Vogue Williams und Spencer Metthews

Anzeige Anzeige

Getty Images Ein Teil der Synchronsprecher von "Der König der Löwen"

Anzeige Anzeige

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews, Februar 2023