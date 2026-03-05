Oberkörperfrei: Lewis Hamilton begeistert mit heißem Selfie

Lewis Hamilton (41) heizt seinen Fans kurz vor dem Start der neuen Formel-1-Saison ordentlich ein. Der Ferrari-Pilot postete am Dienstagabend auf seinem Instagram-Account ein oberkörperfreies Spiegelselfie, das die Herzen seiner Follower höherschlagen lässt. Auf dem Bild posiert Lewis nur in einer Shorts der Marke Lululemon vor einem Spiegel und präsentiert dabei seinen durchtrainierten und tätowierten Oberkörper. "Rennwoche! Ich bin bereit", schrieb der britische Rennfahrer zu dem heißen Schnappschuss. Das Foto zeigt deutlich, dass der siebenmalige Weltmeister bestens in Form ist und bereit für das australische Auftaktrennen, das in wenigen Tagen stattfindet.

Bevor der 41-Jährige sich voll und ganz auf die bevorstehende Formel-1-Saison konzentriert, nutzt er seine freie Zeit noch einmal ausgiebig. Der Sportler verbrachte das Wochenende mit Kim Kardashian (45) am Lake Powell und übernachtete mit ihr im Amangiri, einem superexklusiven und abgelegenen Luxusresort in Utah. Nun steht für den Champion jedoch eine arbeitsreiche Zeit an. Die Formel-1-Saison dauert mit einigen Unterbrechungen bis in den Dezember hinein, sodass Lewis in den kommenden Monaten viel unterwegs sein wird.

Schon am vergangenen Wochenende hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass zwischen dem Rennfahrer und der Unternehmerin mehr laufen könnte. Wie das Portal TMZ berichtete, wurden Kim und Lewis am Lake Powell gesichtet, wie sie bei Sonnenuntergang ein Selfie machten. Augenzeugen schilderten, die beiden hätten sich dabei sehr vertraut gezeigt. Nachdem das Bild im Kasten war, kehrten sie gemeinsam zu einem schwarzen SUV zurück, der etwas abseits parkte.

Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton, März 2026

Getty Images Lewis Hamilton im November 2024

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021