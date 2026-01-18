"Kacken an der Havel" mit Rapper Fatoni will Netflix erobern

Netflix sorgt mit einer neuen deutschen Comedy-Serie bereits im Vorfeld für Aufsehen. "Kacken an der Havel" heißt das skurrile Projekt, das am 26. Februar 2026 seine Premiere feiert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Rapper Fatoni, der die Hauptrolle des Toni übernimmt. Toni kehrt nach dem Tod seiner Mutter widerwillig in sein Heimatdorf Kacken an der Havel zurück, ein kleines Provinznest im Osten Deutschlands. Dort erwarten ihn neben einem frechen Stiefvater und einer sprechenden Babyente auch Überraschungen wie ein 13-jähriger Sohn, von dessen Existenz er bis dato nichts wusste. Gedreht wurde die Serie, die mit schrägem Humor und emotionaler Tiefe punkten soll, in Polen und Brandenburg.

Ausgedacht haben sich das Ganze die Brüder Dimitrij und Alex Schaad, die schon mit Produktionen wie "Kleo" gezeigt haben, dass sie ein Faible für eigenwillige Figuren und schrägen Humor haben. Alex führt bei "Kacken an der Havel" Regie, während Dimitrij als Co-Autor am Drehbuch beteiligt ist und vor der Kamera Tonis großspurigen Stiefvater Johnny Carrera spielt. Die Serie erzählt, wie Toni nach 18 erfolglosen Jahren in Berlin in das Dorf zurückkehrt, das sich scheinbar kaum verändert hat, und genau dort plötzlich seine größte Karrierechance wittert. Neben Fatoni und Dimitrij komplettieren unter anderem Sky Arndt als Sohn Charly, Salim Samatou, Jördis Triebel, Matthias Brandt (64) sowie ein Gastauftritt von Veronica Ferres (60) den bunten Cast. Laut Netflix setzt die Produktion auf Wortwitz, Absurdität und überraschend viel Herz – mit einem Ton, der an Edgar-Wright-Komödien erinnert.

Für Fatoni, der ansonsten vor allem durch seine Rapkarriere bekannt ist, bedeutet die Serie einen Schritt in neues Terrain. Privat legt der Musiker jedoch großen Wert auf Bodenständigkeit. Trotz seiner Erfolge bleibt er nach eigenen Angaben ein Familienmensch, der sich in seinem Umfeld wohlfühlt. Die Rolle des Toni könnte als skurrile Spiegelung seiner Musikkarriere interpretiert werden, in der er oft Humor und Gesellschaftskritik auf unterhaltsame Weise kombiniert. Ob er auch vor der Kamera beweisen kann, dass er das richtige Timing besitzt, bleibt abzuwarten. Fans der Schaad-Brüder und von Fatoni dürfen sich jedenfalls auf ein kurioses Highlight freuen.

