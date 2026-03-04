Sarah Connor offenbart in neuen Songs ihre düstere Seite

Sarah Connor (45) macht sich bereit für ihre große Arena-Tournee, die am 13. März startet und auf ihrem dritten deutschsprachigen Album "Freigeistin" basiert. Doch die Vorfreude mischt sich mit großer Nervosität, denn die 45-jährige Sängerin wird auf der Bühne zutiefst persönliche Songs präsentieren, die ihr emotionales Innenleben offenlegen. Im Interview mit Apple Music erklärte Sarah jetzt, dass sie regelrecht vor einigen Liedern "zittere" und großen Respekt davor habe, sie live zu singen. "Es ist sehr, sehr, sehr persönlich, ich habe vor einigen Songs auch großen Respekt live, wirklich großen Respekt", verriet die Musikerin. Die Proben hätten sie bereits an ihre psychischen Grenzen gebracht.

Besonders emotional wird es für Sarah beim Song "Zusammen ist man weniger kaputt", der eine schwere Krise in ihrer Ehe mit Florian Fischer (51) thematisiert. Das vor fünf Jahren entstandene Lied sei wie eine schmerzhafte Zeitreise, erklärte die Sängerin. "Da hatten mein Mann und ich eine große Krise und das jetzt wieder zu singen, ist so krass", gestand sie sichtlich bewegt. Es gehe um ihre damalige "Zerbrechlichkeit" und die tiefe "Unglückseligkeit", die sie in dieser Phase empfunden habe. Zwei Songs habe sie bei den Proben nur zweimal singen können, weil sie sie emotional so sehr mitnehmen.

Doch Sarah gewährte auch Einblicke in ein ganz privates Refugium: ihren Computer. Dort sammelt die Künstlerin Gedanken und Aufzeichnungen, die so düster sind, dass selbst ihr Ehemann sie nicht sehen soll. "Ich habe zu meinem Mann einmal gesagt: 'Guck nicht in meinen Computer, guck nicht da rein. Das willst du einfach nicht sehen'", verriet sie im Interview. "Das sind meine Gedanken, die sind teilweise sehr, sehr dunkel", erklärte die Mutter von vier Kindern weiter. Manchmal frage sie sich beim Durchlesen ihrer eigenen Notizen, ob sie überhaupt jemals glücklich war oder nur schreibe, wenn sie unglücklich sei. Mit Galgenhumor fügte sie hinzu: "Wenn ich tot bin, könnt ihr daraus ein Buch machen."

Imago Sarah Connor bei der Live-Aufzeichnung von 3nach9 in Bremen am 23.05.2025

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und Florian Fischer im März 2024

Instagram / sarahconnor Sarah Connor am Amazonas 2025